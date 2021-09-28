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Babası damadı ve dünürlerini yaralamıştı: Doktor gelin eşi ve ailesi hakkında önleyici tedbir istedi

İHA

Babası damadı ve dünürlerini yaralamıştı: Doktor gelin eşi ve ailesi hakkında önleyici tedbir istedi

Trabzon’da yeni evli bir çift arasında takı paylaşımından dolayı çıkan ve ailelerin de karıştığı kavgada gelinin babası, damadını ve dünürlerini silahla yaraladı. Doktor olan gelin, hastanede yatan eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve görümcesi hakkında önleyici tedbir talebinde bulundu.
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 25 Eylül tarihinde 1 Nolu Bostancı Mahallesi Hasan Çavuş Sokak’ta meydana gelen olayda, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile eşi Dr. Ümit Yavuz Keleş'in aileleri takı paylaşımı nedeniyle tartışmış, çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda gelin Burcu Bulut Keleş’in babası emekli astsubay Basri Bulut, tabancasıyla ateş ederek Ümit Keleş, babası Hasan ve annesi Meryem ile kız kardeşi Edanur Keleş’i ayaklarından vurarak yaralamıştı.
Olayın ardından, saldırıyı gerçekleştiren Basri Bulut emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti. Silahla vurulduktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, gelin Burcu Bulut Keleş olay anında yaşananlara ilişkin ifade verdi. Burcu Keleş, babasının vurduğu eşi Dr. Ümit Yavuz Keleş, eşinin babası Hasan ve annesi Meryem ile eşinin kız kardeşi Edanur Keleş hakkında önleyici tedbir talep etti.

“Altınları vermek istemedim”
Ümit Yavuz Keleş ile 11 Haziran 2021’de nikah yaptığını, 11 Eylül 2021’de yapılan düğünle evlendiklerini söyleyen Burcu Bulut Keleş, “Eşimle evlenme aşamasında olduğumuz zaman zarfından ve evlendikten sonra eşimin ailesinin bize karışması sebebiyle tartışmalarımız başladı. Eşimin ailesi giyim tarzıma, örf ve adetlerime karışmaya başladılar. Evlendikten sonra da düğünde bize takılan altınları bizden istediler. Altınları vermek istemedim. ‘Biz saklarız’ diye ısrar ettiler. Ben de ‘altınlar bize ait. Gerekirse bankada kasada saklarım’ dedim. Bu sebeple eşimle ve ailesiyle aramızda huzursuzluk başladı” dedi.

Devamlı tartışma vardı
Eşiyle devamlı tartıştığını ve ailesinin yanına gidip geldiğinde tartışma ortamının olduğunu ve kendisine baskı yapıldığını iddia eden Burcu Bulut Keleş, “’Ailem ne derse o olacak’ diyordu. En son olaydan 3 gün önce eşimle bu sebeplerle tartıştık. Bu tartışma esnasında babam Basri Bulut telefonla beni görüntülü aramıştı. Yine altın mevzusu açıldı. Eşim telefonda bana, babama ve anneme kızıp bağırdı. Babam bana ‘sen huzursuzsan biz sana yardımcı oluruz, evden ayrılırsan sana ev tutarız’ dedi. Ben de ailemin beni desteklediğini hissetmem üzerine eşime evlilik yüzüğümü verdim ve evden ayrıldım. Dışarıda birkaç saat dolaştım, ıslandım sonra eve geri döndüm. Sonra eşimle barıştık” beyanında bulundu.

İki aile evde toplanmış
Annesi ile babasının evlilik durumunun nasıl gittiğini görmek için akşam Trabzon’a geldiğini ve otelde kaldıklarını belirten Burcu Bulut Keleş, “25 Eylül günü sabahı eşimle birlikte kaldığımız evde uyandım. Eşim, babasının benimle konuşmak istediğini söyledi. Ben konuşmak istemedim. Israr edince ben de anneme mesaj atarak ‘Hasan Keleş benimle konuşacakmış’ dedim. Bir süre sonra eşimin babası Hasan Keleş yalnız olarak evimize geldi. Benden altınları istedi. Bu esnada annem telefonla aradı. Ben de anneme daha sonra sizi arayacağım diyerek telefonu kapattım. Annem beni yine aradı ve ‘Biz de geliyoruz. Bu işi konuşalım’ dedi. Eşim de bunun üzerine, ‘O zaman ben de ailemi getireyim’ diyerek evden ayrıldı. Annesi ve kız kardeşini de alıp getirdi. Benim annem ve babam da geldiler” şeklinde konuştu.

“Bu kızı namussuz ve cahil yetiştirmişsin” dediler
Konuşma esnasında eşinin anne babası ile kız kardeşinin sürekli kendisini eleştirdiğine değinen Burcu Bulut Keleş, “Aileme benim açık giyindiğimi, namussuz olduğum şeklinde konuşmaları olduğundan bahsederek şunları söyledi: “Anneme (Beyhan Bulut) hitaben ‘Bu kızı namussuz ve cahil yetiştirmişsin’ diye söylediler. Annem ile babam beni savunmaya başladılar. Aramızda bu şekilde bir tartışma yaşandı. Eşimin babası Hasan Keleş, tartışma esnasında ‘Ev benim. Defolun gidin’ diye söyledi. Aramızda bu sebeple arbede meydana geldi. Arbede sonra kavgaya dönüştü. Bu kavgayı ayırmak isteyen babam silahını çıkartarak yere doğru 56 el ateş etti. Bu olay sonucunda eşim Ümit Yavuz Keleş, eşimin babası Hasan Keleş ve kız kardeşi Edanur Keleş yaralandılar” dedi.

“Yomra istikametine gittik”
Silahın ateşlenmesinin ardından kaynanası Meryem Keleş’in kendisine saldırdığını ve saçını çektiğini iddia eden Burcu Bulut Keleş, “Kaynanam saçımdan çekti. Boğazımdan tuttu. Yerde yatan eşimin durumuna baktım. Ailem bana ‘Bu iş büyüyebilir. Buradan ayrılalım’ dedi. Ben annem ve babamla birlikte dışarı çıktım. Dışarıda komşulara polisi ve ambulansı arayın dedim. Buradan aracıma binerek sakinleşmek için Yomra istikametine doğru gittik. Sonra polisler bizi aradılar. Teslim olarak emniyet müdürlüğüne geldik” ifadelerini kullandı.

Koruma talep etti
Babası Hasan Keleş’i silahlı olay çıkarsın diye olay yerine çağırmadığını kaydeden Burcu Bulut Keleş, “Kendileri bizim durumumuzu bildikleri için kendi istekleri ile geldiler. Babama ve bize saldırmaları sonrası babam silahını kullanmış ve yere doğru ateş etmiştir. Olayla ilgili olarak eşim Ümit Yavuz Keleş, kayınpederim Hasan Keleş, kaynanam Meryem Keleş ve görümcem Edanur Keleş’ten davacı ve şikayetçiyim. Kendilerinden önleyici tedbir talebim vardır” diyerek koruma talep etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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