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Yomraspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 4-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

DHA

Yomraspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 4-0 (Ziraat Türkiye Kupası)


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-STAT: Yomra İlçe
HAKEMLER: Aykut Sergin, Fettah Yiğit, İsmail Semih İleri.
YOMRASPOR: OnurMuhammed, Yüksel(Dk.65 Ökkeş), Ahmet Hakan(Dk.76 Fatih), Halil Emre, Mücahit Haktan(Dk.65 Kadir), Furkan Yıldırım, Ahmet baha, Taha(Dk.86 Erhan), Berkcan, Batuhan(Dk.65 Mustafa).
MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: Muhammed EnesUlaş, Fatih, Emre, Berkay, Avni Küşat, Mehmet Suha(Dk.63 Caner), Musa Buğrahan, Burak(Dk.63 Deniz), Sinan(Dk.77 Salih), Hamza.
GOLLER: Dk.13 Batuhan(Pen.), Dk.36 Ahmet Hakan, Dk.83-87 Fatih (Yomraspor)
KIRMIZI KART: Dk.90+3 Hamza (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)TFF 3´üncü Lig ekiplerinden Yomraspor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2´nci Tur maçında Yomra İlçe Stadı´nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Yomraspor, karşılaşmayı Batuhan, Ahmet Hakan ve Fatih(2)´nin golleriyle 4-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırırken, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası´na 2´nci Eleme Turu´nda veda etti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-09-29 15:44:42

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