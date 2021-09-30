TEKNOFEST 2021 Savaşan İHA Döner Kanat Kategorisi'nde Türkiye birincisi olan öğrencileri makamında kabul etti

TEKNOFEST 2021'de 'Savaşan İHA Döner Kanat' Kategorisi'nde birinci olan Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nin Aviatör Ekibi İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ve Danışman Öğretmen Faruk Güngör ile birlikte Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Vali Ustaoğlu, “Trabzon her yıl TEKNOFEST’ten muhakkak bir ödül alıyor. İlimizden bu anlamda çok güzel çalışmalar çıkıyor. Bunlar ülkemizin geleceği adına gurur duyacağımız çalışmalardır. İnanıyorum ki bu ülke sizin gibi gençlerimiz sayesinde geleceğine daha umutla bakacaktır. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Bursa Yunuseli Havaalanı'nda 69 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Döner Kanat Kategorisi'ne bu yıl 139 takım başvurdu. Kritik Tasarım Raporu aşamasını geçebilen 27 takım Yunuseli Havaalanı'ndaki yarışma finallerine katılım hakkı elde ederken 13 takım teknik test ve yeterlilikleri geçerek uçuş gerçekleştirdi.

TEKNOFEST 2021 Savaşan İHA Döner Kanat Kategorisi'nde Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi’nin AVIATOR(Göklerin Hakimi) Takımı 7 raund yarışarak birincilik ödülünün sahibi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ise yaptığı açıklamada “Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezimiz 6 yıldır İHA konusunda güzel çalışıyorlar. 2019 yılında da TEKNOFEST birincisi olmuşlardı. Bilim ve Sanat Merkezimizin binasını yaptıran hayırseverimiz Hüseyin ve Beril Başaran’ın bu ekibe maddi destekleri de var. AVIATOR takımı bu yıl da uçuşlarını 2018 yılında elim bir jet kazasında kaybettiğimiz hayırseverimiz Hüseyin ve Beril Başaran’ın merhum kızı Mina Başaran adına yaptılar. Birincilik ödüllerini de merhum Mina Başaran’ın aziz hatırasına armağan ediyorlar” diye konuştu.

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