Trabzonspor'da Siopis ve Denswil: Hep birlikte başarıya imza atacağız

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor´da transferin son günlerinde takıma katılan Manolis Siopis ve Stefano Denswil, sezon sonunda hep birlikte başarının altına imza atacaklarını söyledi.

Bordo-mavililer, transfer sezonunun son günlerinde takıma katılan Manolis Siopis ve Stefano Denswil için, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu´nun da katılımıyla imza töreni düzenledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi´nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Ağaoğlu, "Siopis hiç yabancı gözükmüyor, profilden bakınca burun ve kulak bu toprakların çocuğu gibi. Aslında zaten bu takıma katılan, bu takımın forması için ter döken her oyuncu bizden biri, içimizden biri. Onun için öncelikle her iki oyuncumuza da `hoş geldin´ diyorum. İki oyuncuyu da zaten yakından tanıyoruz. Denswil´in Serie A´da ki performansı o mevkide olan ihtiyacımızı giderecek ihtiyacımızı karşılayacak. Ve Trabzonspor´un şampiyonluk mücadelesi verdiği bu zorlu süreçte bize çok büyük katkılarda bulunacağına inandığımız bir oyuncu. İnşallah bu kiralık süreci önümüzdeki sezon ve takip eden sezonlarda da kulübümüzün oyuncusu olarak devam ettirmek arzusundayız. Yani bu sadece bir başlangıç. Siopis´i zaten Alanyaspor´dan tanıyoruz. Sevdiğimiz, beğendiğimiz, sempatik, enerji dolu, takımı için savaşan, savaşçı bir oyuncu. Bizim bu süreçte her oyuncuya, her profile büyük ihtiyacımız var ama; önemli olan tabii ki Trabzonspor´un karakterini, Trabzonspor´un yapısını, Trabzonspor´un felsefesini benimseyen oyuncularla birlikte yola devam etmemiz. Bu anlamda da kendisine güvenimiz sonuna kadar var. Aslında iyi oldu. Bakasetas da yabancılık çekmemiş oldu. Kendisi de çok sevdiği zaten milli takımdan da arkadaşı ve kaptanı olan Bakasetas ile birlikte Trabzonspor´un şampiyonluk mücadelesinde ter dökecek. İnşallah onunla da uzun yıllar hep birlikte bu takımın başarısı için, beraber omuz omuza ve yan yana mücadele edeceğiz" dedi.

"SEZON SONUNDA BAŞARININ ALTINA HEP BİRLİKTE İMZA ATACAĞIZ"

`Her iki oyuncularının da karakterlerini ve oyun felsefelerini çok açık net olarak ortaya koyduğunu kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Ümit ediyorum ki sezon sonunda da hep birlikte kulübün hak ettiği, camianın hak ettiği, taraftarların hak ettiği başarının altına hep birlikte imzamızı atacağız. Kupa değil kupalarla bu sezonu süslemek, bu sezonu taçlandırmak en büyük hedefimiz. Zor bir sezon geçiyor, herkes hemen hemen bunun farkında. Özellikle yoğun maç trafiklerinden dolayı yaşanan sakatlıklar geniş kadronun ehemmiyetini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Trabzonspor olarak biz bu mücadelenin içerisinde en güçlü kadroya, en güçlü kadro olmanın ötesinde en güçlü karakterli oyuncularla bu mücadelenin içerisinde yer alıyoruz. Ümit ediyorum ve inanıyorum ki sezon sonunda da bütün oyuncularımızla beraber, taraftarımızla, camiamızla beraber hak ettiğimiz arzuladığımız ve uzun zamandır beklediğimiz başarının altına imzamızı atacağız."

SIOPIS: BÜTÜN HEDEFLERİ BERABER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Manois Siopis ise imza töreninde yaptığı açıklamada, "Öncelikle bu kulübün bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza ve hocamıza transfer konusunda ve bana güvendikleri için teşekkür etmek istiyorum. Başkanım zaten benden bahsederken beni benden daha iyi tanıdığını ifade etti. Bu sezon önemli hedeflerimiz var, umuyorum hep birlikte bu bütün hedefleri beraber gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

DENSWIL: BAŞARININ BİR PARÇASI OLABİLİRSEM MUTLU HİSSEDECEĞİM

Stefano Denswil ise arkadaşı Siopis ile benzer duygulara, benzer düşüncelere sahip olduğunu belirterek, "Siopis ile aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Yaklaşık bir aydır buradayım ve burada olduğum süre boyunca herkes beni evimde hissettirdi. Transfer sürecimde bana yardımcı olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bu sezon harika bir takım oluşturuldu. Hangi kulübe geldiğimin farkındayım. Kulübün tarihinin farkındayım. İstanbul takımlarına karşı verdiği mücadele, kazandığı birçok şampiyonluğun farkındayım. Biz bu sezon hedefimizin şampiyonluk olduğunu biliyoruz. Şampiyonluk yolunda taraftarımızla ve bize destek olacak bütün destek unsurlarıyla birlikte hep beraber bu başarıyı elde etmek için mücadele vereceğiz zaten. Ben de eğer bu başarının bir parçası olabilirsem kendimi çok mutlu hissedeceğim" ifadelerini kullandı.

İmza töreninin ardından Siopis ve Denswil 1000´er adet bordo-mavili kulübün yeni sezon formalarından satın aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kulübün paylaştığı imza töreni görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-09-30 15:31:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.