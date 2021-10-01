Trabzonspor´da Kayseri deplasmanında hedef 3 puan

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)Süper Lig´in 7 haftalık periyodunu namağlup tamamlayan Trabzonspor, 8´inci haftada Yukatel Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı kazanıp, zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.Süper Lig´de 15 puanla zirvenin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, 8´inci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. İlk 7 haftayı 4 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup tamamlayan bordo-mavililer, Kayseri deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem namağlup seriyi, hem de zirve mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYORTrabzonspor´da kart cezalısı Vitor Hugo ile Hüseyin Türkmen´in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz ve Koita bu maçta forma giyemeyecek. Tedavileri tamamlanan Denswil´in ilk 11´de, Trondsen´in ise kadroda yer alabileceği öğrenildi. Ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına göre Kayserispor karşısında zorunlu değişikliğe gidecek olan Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Alanyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Hüseyin´in yerine savunmada Denswil´e forma vermesi bekleniyor.MUHTEMEL KADROBordo-mavililerin Yukatel Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:"UğurcanPeres, Edgar, Denswil, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, CorneliusSAKAT: Abdulkadir Parmak, Koita, Dorukhan ToközCEZALI: Hugo, Hüseyin DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-10-01 10:13:08
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