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Doğuştan kalça çıkığı olan 11 aylık kız bebeği sağlığına kavuştu

İHA

Doğuştan kalça çıkığı olan 11 aylık kız bebeği sağlığına kavuştu

Trabzon’da doğuştan kalça çıkığı olan 11 aylık kız bebeği, gerçekleştirilen operasyon ile sağlığına kavuştu.
Trabzon’da halk arasında doğuştan kalça çıkığı olarak da bilinen Gelişimsel Kalça Displazisi (GKD) tanısı ile takip edilen 11 aylık kız çocuğunun sol kalçasına konservatif yöntemler ile tedavi uygulandı. Yapılan tedaviye cevap vermeyen hastaya, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. M. Emre Baki ve ekibi tarafından açık redüksiyon ameliyatı ve pelvipedal alçılama uygulaması başarıyla gerçekleştirildi. Yapılan tedavi yöntemiyle sağlığına kavuşan 11 aylık kızın ailesi, doktor ve ekibine teşekkür etti.
KTÜ Farabi Hastanesi Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. M. Emre Baki ise yaptığı açıklamada, Gelişimsel kalça displazisinin kalçayı oluşturan yapıların anne karnında oluşumları sırasında normal olmalarına karşın doğum sonrasında çeşitli nedenlerle sonradan yapısal bozulma gösterdiği dinamik bir durum olduğunu belirtti. Baki, GKD teriminin hastalığın bilinen tüm şekillerini tam çıkık, tam olmayan çıkık, displazi kapsadığını dile getirerek, “GKD tedavisinde amaç, en kısa sürede ve hasar vermeyerek kalça eklemini normal anatomisine getirmektir. Kazanılan anatomik redüksiyonu korumak, bunu sürdürerek kalça ekleminin normal gelişimini sağlamak ve gelişebilecek kalıcı hasarları engelleyerek hastaya yaşam boyu işlevsel bir kalça eklemi sağlamaktır. Tanı, ne kadar geç koyulursa yapılacak girişimlerin karmaşıklığı, zorluğu ve gelişebilecek komplikasyon riski o kadar artarken başarı şansı o kadar düşmektedir. Erken tanı koyulduğunda, tedavi genellikle konservatif yöntemlerle yapılırken tedaviye dirençli veya geç tanı koyulmuş vakalarda cerrahi tedavi yöntemleri gerekmektedir. KTÜ Farabi Hastanesi, bölgesinde her türlü pediatrik ortopedik tedavi ve girişimlerin yapılabildiği merkezlerden biridir” dedi.

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