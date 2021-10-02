Galatasaray, Trabzon´a geldi

Fatih TURAN Aleyna KESKİN / TRABZON, (DHA) Süper Lig'in 8´inci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon Havalimanı´na gelerek buradan karayolu ile Rize´ye hareket etti.
Saat 19.30 sıralarında Trabzon Havalimanı´na ulaşan sarı-kırmızılılar için geniş güvenlik önemleri alındı. Sarı-kırmızılı kafile, polis kordonu eşliğinde dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle Rize´ye hareket etti. Havalimanı çıkışında teknik direktör Fatih Terim, taraftarların fotoğraf isteğini kırmadı. Terim, tezahüratlarda bulunan taraftarla fotoğraf çektirdi ve forma imzaladı.
Çaykur Rizespor ile Galatasaray, yarın saat 19.00´da Çaykur Didi Stadı´nda karşı karşıya gelecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Galatasaray kafilesinin Trabzon Havalimanı´ndan görüntüleri
Detaylar DHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Aleyna KESKİN
2021-10-02 19:54:12
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