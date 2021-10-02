Galatasaray, Trabzon'da

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç için Trabzon'a geldi. Sarıkırmızılı takım daha sonra kara yolu ile Rize'ye hareket etti.

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon geldi. Saat 19.20 sıralarında Trabzon Havalimanı'na inen uçakta bulunan sarıkırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Tezahüratlar eşliğinde karşılanan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim taraftarların fotoğraf istediğini geri çevirmedi.

Sarıkırmızılı takım daha sonra kara yolu ile Rize'ye hareket etti.

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