Bakasetas atıyor Trabzonspor kazanıyor

Trabzonspor, bu sezon Yunan yıldızı Bakasetas'ın gol attığı maçları kaybetmedi. Bordomavili takımın elde ettiği 18 puanın 17'sinde Yunan oyuncunun imzası bulunuyor.

20202021 sezonunun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan, Trabzonspor'a transfer olan Anastasios Bakasetas, bordomavili takımın hücum hattına önemli katkısı sağladı. Geçtiğimiz sezon 19, bu sezon ise 8 maç olmak üzere Süper Lig'de 27 müsabakada Trabzonspor'un formasını giyen tecrübeli oyuncu, 11 gole imza atarken, 5 de asist yaptı. Yıldız oyuncunun gol attığı 10 karşılaşmada Karadeniz ekibi 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.



Bakasetas 18 puanın 17'sine direkt katkı sağladı

Trabzonspor, bu sezon Bakasetas'ın gol attığı maçları ise kaybetmedi. 28 yaşındaki futbolcu, geldiği günden beri bordomavili takımın hücum hattına önemli katkı sağlarken, uzaktan bulduğu gollerle de dikkat çekti. Yunan oyuncu, bu sezon forma giydiği 8 maçın 4'ünde golle tanıştı. 5 gol ve 3 asist yapan Bakasetas, Trabzonspor'un elde ettiği 18 puanın 17'sine direkt katkı sağladı.

Bakasetas'ın bu sezon Trabzonspor forması altında attığı goller ve yaptığı asistler şöyle:

Yeni MalatyasporTrabzonspor: 15 (1 gol)

TrabzonsporSivasspor: 21 (1 gol)

GiresunsporTrabzonspor: 01 (1 asist)

TrabzonsporGalatasaray: 22 (1 asist)

KasımpaşaTrabzonspor: 01 (1 gol)

TrabzonsporAlanyaspor: 11 (1 asist)

KayserisporTrabzonspor: 12 (2 gol)

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