Trabzon'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da sağanak etkili olurken, cadde ve yollar kısa sürede sular altında kaldı. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. 30 dakika süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar, göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan sürücüler su birintileri oluşan yolda araç kuyruğu oluşturdu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkilerinde sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Belediye, karayolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale edip, tıkanan mazgalları açarak, yolda biriken suyu da tahliye etmeye çalıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2021-10-03 22:23:26
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