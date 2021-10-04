Trabzonspor’dan tarihi başlangıç

Trabzonspor, Süper Lig’in ilk 8 haftası değerlendirildiğinde son 17 sezonun en iyi puanını toplayarak tarihi bir başlangıca imza attı. Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezona ise 12 puanlık bir fark atarak Abdullah Avcı’nın gelişinden sonraki süreçte zirvenin iddialı takımı oldu.

Deplasmanda Kayserispor’u 21 mağlup ederek puanını 18’e çıkaran Trabzonspor, sezonların ilk 8 haftalık değerlendirmesinde son 17 sezonun en çok puanını toplayarak tarihi bir başlangıca imza attı. Bordomavililer bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 18 puan topladı. Yenilgisiz olarak yoluna devam eden Trabzonspor, attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. Karadeniz ekibi son 7 sezonun ise en az golünü kalesinde gördü.



Geçtiğimiz sezona 12 puanlık fark attı

Trabzonspor, 20202021 sezonunda Eddie Newton ile 7 maç ve Futbolcu İzleme Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu ile son bulan 8 haftalık bölümde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etmişti. Söz konusu dönemde 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 15 gol görmüştü.

10 Kasım 2020’de Trabzonspor’da göreve başlayan Abdullah Avcı ile Karadeniz ekibi basamakları tek tek çıkarak geçtiğimiz sezondan başlayan zirve iddiasını bu sezon da üstüne koyarak sürdürdü. Ligin ilk 8 haftası geride kalırken yoluna namağlup olarak devam eden bordomavililer, 18 puan toplayarak geçtiğimiz sezondan çok farklı bir başlangıca imza attı ve son 17 sezonun en çok puanına ulaştı.



Son 17 sezonun en çok puanını topladı

Trabzonspor, 20042005 sezonunda ilk 8 haftalık bölümünde 7 galibiyet ve 1 beraberlikle ligin zirvesinde 22 puanla yer alıyordu. Söz konusu dönemden sonra Karadeniz ekibi ilk 8 haftada en çok puana ise bu sezon ulaştı.

Trabzonspor’un son 17 sezonda ilk 8 hafta sonunda elde ettiği puanlar şöyle:



202122 sezonu 18 puan

202021 sezonu 6 puan

201920 sezonu 15 puan

201819 sezonu 13 puan

201718 sezonu 9 puan

201617 sezonu 10 puan

201516 sezonu 10 puan

201415 sezonu 9 puan

201314 sezonu 14 puan

201213 sezonu 13 puan

201112 sezonu 13 puan

201011 sezonu 17 puan

200910 sezonu 12 puan

200809 sezonu 17 puan

200708 sezonu 13 puan

200607 sezonu 12 puan

200506 sezonu 11 puan

200405 sezonu 22 puan

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.