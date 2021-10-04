Bu kez kendi düğününde kemençe çaldı Yıllardır düğünlerde ve etkinliklerde kemençe çalarak geçimini sağlayan Hasan Uzun, bu kez kendi düğününde çalıp söylemenin heyecanını yaşadı

Yıllardır düğünlerde ve etkinliklerde kemençe çalarak geçimini sağlayan 26 yaşındaki kemençe sanatçısı Hasan Uzun, bu kendi kendi düğününde çalıp söyleyerek eşiyle birlikte horon oynadı.

Yaklaşık 10 yıl önce kemençe çalmayı öğrenin Hasan Uzun, özellikle düğünlerde kemençe çalarak geçimini sağlamaya çalışırken bu kez kendi düğününde çalıp söylemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek farklı bir heyecan yaşadığını söyledi.

Trabzon’un Sürmene ilçesinde bulunan 100. Yıl Düğün Sarayında Aysun Gültekin ile dünya evine giren Hasan Uzun, kendi düğününde horon oynamanın mutluluğunu yaşarken bir ara kemençeyi eline alarak çalıp söylerken eşi de tempoya ayak uydurarak horon oynayınca renkli görüntüler oluştu.

Damat Hasan Uzun, şimdiye kadar çok sayıda düğünlerde kemençe çalarak herkesi eğlendirirken bu kez kendi düğününde çalıp söylemesinin heyecanını yaşadı.

Kendi düğününde çalıp söyleminin farklı bir duygu olduğunu belirten Uzun, “Yıllardır düğünlerde çalıp söylerim. Bu kez kendi düğünümde çalıp söylemenin mutluluğunu yaşıyorum. Farklı bir heyecan yaşadım” dedi.

Eşi Aysun Gültekin de eşinin kemençe çalarak kendisinin de horon oynadığını belirterek çok mutlu olduğunu söyledi.

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