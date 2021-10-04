Akçaabat Belediyesi bünyesinde 2 adet sera faaliyete geçiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçaabat Belediyesi bünyesinde 2 adet sera faaliyete geçiyor

İHA

Akçaabat Belediyesi bünyesinde 2 adet sera faaliyete geçiyor

Akçaabat Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan seralar faaliyete geçiyor.
Akçaabat ilçesi Düzköy yolu üzerinde Akçaabat Park Bahçeler Müdürlüğü şantiye alanında inşa edilen seralarda hem çiftçilere desteklemek için fidan üretilecek hem de Belediyenin ihtiyacı olan peyzaj düzenleme çalışmalarında kullanılan süs bitkileri ve çiçekleri yetiştirilecek.
Seralarda incelemelerde bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü ve Tarımsal Hizmetler Şefliğinin hizmet verecek olduğu yeni bir binayı hizmete açıyoruz. Akçaabat Belediyesi olarak her daim üreten çiftçimizin yanında olduk. Çiftçimize gerek fidan gerek eğitim gerekse donanımsal olarak çeşitli etkinliklerimizle destek olmaya gayret gösteriyoruz. Yeni yapılan Park Bahçeler Müdürlüğü hizmet binasının bulunduğu alanda Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle birlikte bir tanesi 256 m2 olmak üzere iki tane sera kurduk. Seralarımız yüzde 90’ı tamamlandı. Kurmuş olduğumuz bu seralarda, bir taraftan çiftçilerimize destek amaçlı aromatik meyve fidanları üretileceği gibi diğer taraftan da Belediyemizin ihtiyacı olan, peyzaj düzenleme çalışmalarımız kapsamında kullanabilecek, süs bitkilerini ve çiçekleri de yetiştirerek belediyemizin maliyetlerini düşürmüş olacağız. Bir yandan çiftçimize fidan desteği sağlayarak çiftçimizi üretime teşvik ediyor diğer yandan da kendi ihtiyacımız olan süs bitkilerini ve çiçekleri kendi imkanlarımızla üretmiş oluyoruz. Bunun yanında İlçemizdeki istihdama katkıda bulunmak ve çiftçimize katkı sağlamak amacı ile çiftçilerimiz tarafından yetiştirilen tarım ürünlerinin işleneceği, paketleneceği ve satışının yapılacağı bir tesis için proje çalışmamızda sona gelindi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu kez kendi düğününde kemençe çaldı Yıllardır düğünlerde ve etkinliklerde kemençe çalarak geçimini sağlayan Hasan Uzun, bu kez kendi düğününde çalıp söylemenin heyecanını yaşadı
YEREL HABERLER Bu kez kendi düğününde kemençe çaldı Yıllardır ...
Trabzonspor’dan tarihi başlangıç
YEREL HABERLER Trabzonspor’dan tarihi başlangıç
Prof. Dr. Buruk: Virüs zamanla zayıflayıp mevsimsel grip gibi olacak
YEREL HABERLER Prof. Dr. Buruk: Virüs zamanla zayıflayıp mevsimsel ...
Trabzon'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Trabzon'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar ...
Otomobil dereye düştü: 2 ölü/Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Otomobil dereye düştü: 2 ölü/Ek fotoğraflar
Yayladan dönüyorlardı, dereye uçtular: 2 ölü
YEREL HABERLER Yayladan dönüyorlardı, dereye uçtular: 2 ölü
Otomobil dereye düştü: 2 ölü
YEREL HABERLER Otomobil dereye düştü: 2 ölü
Abdullah Avcı: "Önemli olan sezon sonunda lider olmak"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "Önemli olan sezon sonunda lider ...
Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü'nden hakem tepkisi Hekimoğlu FK Yöneticisi Kadir Kantekin: "Çok şey değil sadece adil yönetim istiyoruz" "Bu adaletsiz düzenin tekerleri böyle dönmeyecektir"
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü'nden hakem ...
Bakasetas atıyor Trabzonspor kazanıyor
YEREL HABERLER Bakasetas atıyor Trabzonspor kazanıyor
Süper Lig´de 203 gündür kaybetmeyen Trabzonspor, deplasmanda ise 343 gündür yenilmiyor
YEREL HABERLER Süper Lig´de 203 gündür kaybetmeyen Trabzonspor, ...
Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel ortaya çıktı
Yeni Zigana Tüneli’nde kazı işlemlerinin yüzde 94'ü tamamlandı Tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa’nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli’nde yıl sonu ışık görünecek
YEREL HABERLER Yeni Zigana Tüneli’nde kazı işlemlerinin yüzde 94'ü ...
Galatasaray, Trabzon´a geldi
YEREL HABERLER Galatasaray, Trabzon´a geldi
Galatasaray, Trabzon'da
YEREL HABERLER Galatasaray, Trabzon'da
TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - AFJET Afyonspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - AFJET ...
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılan teleferik çürümeye terk edildi Yaklaşık 3 yıl önce hizmete açılan teleferik atıl durumda bekliyor Teleferiğin bir an önce hizmete girmesi halinde ilçe ekonomisine katkı sağlayacağı belirten ilçe sakinleri bu konuda somut adım atılmasını bekliyor
YEREL HABERLER Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılan teleferik ...
Sakatlandı, vazgeçmedi; 3 kez Avrupa şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Sakatlandı, vazgeçmedi; 3 kez Avrupa şampiyonu oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.