Trabzonspor'a yeni sponsor

Trabzonspor ile Mekap arasında yapılan bir yıllık sponsorluğun imza töreni gerçekleştirildi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Mekap Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender katıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Bizim jenerasyonumuz, yani 5060 yaş grubundaki insanlar Mekap’ı çok yakından tanırlar. 70’li yıllarda, ithalatın yasak olduğu dönemlerde ülkemizdeki spor ayakkabısında 23 lider kuruluştan bir tanesiydi. Daha sonra şirket, Selçuk Bey tarafından alınıp 1996 yılında da ürün gamına iş güvenlik ayakkabılarını da ekleyerek iş güvenliği sektöründe de çok önemli bir marka haline gelmiş bulunuyor. Her zaman söylediğim gibi bütün sponsorlarımız bizim için çok değerli ancak bizim topraklarımızdan çıkan markalar bizim için ayrı bir değer ifade ediyor. Bu anlamda Mekap’ın ülke pazarında gelmiş olduğu noktayı da yine gururla ve onurla, bu toprakların bir insanı olarak takdirle izliyoruz. Başarılarının da devamın diliyoruz. İlerleyen yıllarda da gençlik yıllarımızda beğeniyle giydiğimiz spor ayakkabıların çağımıza uygun modelleriyle üretmelerini de kendilerinden talep ediyoruz. Temennilerimizden bir tanesi de bu. Her sponsorumuzda olduğu gibi Mekap da bizler için oldukça değerli. Kendilerinin aynı zamanda bir Trabzonsporlu olması ve bu toprakların insanları olması bu sponsorluğa ayrı bir önem katıyor. Ben bu sponsorluğun Trabzonspor’a hem de Mekap’a hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Sponsorluk tabii ki finansal açıdan baktığımız zaman kulübe artı değer katan, olmazsa olmazlardan. Ancak, sponsorluk aynı zamanda birbirine değer katmaktır. Bu anlamda Trabzonspor’un Mekap’a değer katması ve pazar paylarını büyütmeleri, bizim de bu iş birliğiyle birlikte önümüz deki yıllarda da sponsorluk faaliyetlerimizin artarak devam edeceği düşüncesindeyim. Bu sponsorluğun gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olan yönetici arkadaşımız Dursun Ali Sakarya’ya da çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mekap Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender ise yaptığı açıklamada, “Başkanım bu güzel ve nazik konuşmanız için teşekkür ediyoruz. Biz Mekap ailesi olarak Trabzonspor’a sponsor olmaktan dolayı çok büyük gurur ve onur duyduk. Trabzonlu olup da Trabzonspor sevdalısı olmamak mümkün değil. Markamızın da Trabzonspor’a destek olması bizim için büyük gurur. Zaten buradaki bu güzel tablo, bunun bir göstergesi. Çocukluğumuzda hep Trabzonspor’u hayal ederdik, büyüdük yine Trabzonspor’u hayal ediyoruz. Trabzonspor bizim her şeyimiz. Yurt dışına gidiyorsunuz Trabzon’u değil de Trabzonspor’u soruyorlar. Bu derece şehrimizin önüne çıkmış bir spor kulübü. Buna destek olmak bizim için onur ve gurur verici. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu sponsorluk vazifesini devam ettireceğiz. Bizler bunu vazife olarak görüyoruz. Trabzonlu olup, Trabzon’da olup, Trabzonspor’a destek olmamak düşünülemez. İnşallah gelecek sezonlarda da sponsorluğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Bu vesileyle ben çok teşekkür ediyor, bu sezon da inşallah sizin başkanlığınızda şampiyonlukla taçlandırarak bu başarıları daha ileriye götüreceğimize inanıyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

İmza töreninin ardından Mekap Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, 600 çalışanı ve aileleri için 1061 adet yeni sezon forması satın aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.