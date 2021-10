Trabzon'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlik, hayvanseverlerden büyük ilgi gördü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Atilla Ataman, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Sebahattin Yazıcı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Akif Ümüzer, Ortahisar Belediyesi Veteriner Müdürü Lütfi Aydın, hayvansever derneklerin temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ‘Bilinçlendirme ve Sahiplendirme Masası’nda sahiplenmenin önemi ile ilgili bilgi verildi. Etkinlikte ayrıca hayvansever dernekler ÇEVHAYKO, TRAHAYKO ile Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Ortahisar Belediyesi stant kurdular. Sevimli dostlarla bir araya gelen ziyaretçilerden bazıları alandan hayvan sahiplenerek ayrıldı. Hayvanseverler, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde etkinlik gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Atilla Ataman, kurulan stantları tek tek ziyaret ederek hayvanseverler ve öğrencilerle bir araya geldi. Kendisinin de hayvan sahiplenme konusunda hassas olduğunu dile getiren Ataman, “Evimde ve iş yerimde bizlerle yaşayan 28 sevimli dostumuz var. Hepsini sahiplendik. Onlarla bir arada olmak tarifi zor bir his. Hepsi ailemizin parçası oldular. Bu duyguyu bir kez yaşayan ne demek istediğimi daha net anlayacaktır. İmkânı olan herkesin Büyükşehir Belediyesinin Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan sevimli canlarımızı sahiplenmelerini tavsiye ediyorum. Bugün burada bulunan hayvanseverlerin ve öğrencilerin sahiplenmeye olan ilgisi bizleri ayrıca mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Sebahattin Yazıcı ise “Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu’nun riyasetinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlediğimiz etkinliğimize katılım gösteren herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Bu güzel ve anlamlı günde her evde bir pati olmasını, yani can dostlarımızın satın alınmak yerine bakımevimizden sahiplenilmesini istiyoruz. Sevimli dostlarımız için yaptığımız çalışmalar artarak devam edecek’’ dedi.

