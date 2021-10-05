Bakasetas'a, Abdullah Avcı etkisi Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas, Süper Lig'de en iyi başlangıcına bu sezon imza attı

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas, Süper Lig kariyerinin en iyi başlangıcına imza attı. Bordomavililerin 10 numarası, Abdullah Avcı ile birlikte performansını yukarı çıkartırken, transferi için istekli olan hocasını ise mahcup etmedi.

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor formalarını giyen Bakasetas, 20212022 sezonuna ortaya koyduğu performans ile önemli bir giriş yaptı. Bordomavili formayla ilk 8 haftada 5 gol atıp 3 de asist yapan Yunan oyuncu, takımının kazandığı 18 puanın 17'sine direkt katkı sağladı.

20202021 sezonunun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan, Trabzonspor'a transfer olan Anastasios Bakasetas, bordomavili takımın hücum hattına önemli katkısı sağlayarak, transferi için istekli olan hocası Abdullah Avcı'yı mahcup etmedi. Geçtiğimiz sezon 19 maçta 6 gol, 2 asistle oynayan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 8 mücadelede 5 gol, 3 asist yaptı.

20192020 sezonunda Alanyaspor'daki ilk sezonunda 34 müsabakada 10 gol, 5 asistlik performans sergileyen tecrübeli oyuncu, 8 haftalık bölümde ise 2 gol, 4 asiste imza atmıştı. 20202021 sezonunda 19 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırıp 2 de gol pası veren Bakasetas, söz konusu sezonun devre arasında Trabzonspor'a transfer oldu. Başarılı oyuncu, Alanyaspor formasıyla ilk 8 haftada 1 gol, 2 asistle takımına katkı sağlamıştı.

28 yaşındaki futbolcu, geldiği günden beri bordomavili takımın hücum hattına önemli katkı sunarken, Yunanistan Milli Takımı'ndaki performansıyla da dikkat çekiyor.

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