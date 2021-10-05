Futbol sahasını kazıp su arızasını giderdiler

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Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON´da belediye ekipleri, su arızasını gidermek için amatör futbol sahasında iş makineleriyle kazı yaptı. Sahanın 4 farlı noktasında tespit edilen arızalar giderildi.

Hızırbey Mahallesi'nde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Haluk Ulusoy Kamp ve Eğitim Merkezi futbol sahasının altından geçen ana isale hattında arıza olduğu belirlendi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek çalışma başlattı. 4 ayrı noktada orta ve büyük çapta arıza tespit eden ekipler iş makineleriyle sahada kazı yaptı. Ekipler, su yüzeye çıkmadığı için yıllardır fark edilemediği saptanan arızaları 4,5 saatlik çalışmayla giderdi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

2021-10-05 14:04:05



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