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2 yaşındaki Afganlı çocuğa biyonik kulak takıldı Teyzelerinin kaderini yaşamadı

İHA

2 yaşındaki Afganlı çocuğa biyonik kulak takıldı Teyzelerinin kaderini yaşamadı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonda 2 yaşındaki Afganlı çocuğa biyonik kulak takıldı.
Trabzon’da işitme kaybı ve konuşamama şikayetiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğine başvuran Afganistanlı Seyid Şuayip ve Parisa çiftinin 2 yaşındaki oğulları İlyas Hussaini’ye iki taraflı çok ileri derecede sensorinöral işitme kaybı tanısı konuldu. Sol kulağına başarılı bir operasyonla biyonik kulak yerleştirilen İlyas, cihazın 1 ay sonra aktifleştirilmesiyle işitme duyusuna kavuştu. Hastanın iki teyzesinin de benzer operasyonları Afganistan’da gerçekleştirilemediğinden hayatlarını, işitme ve konuşma engelli ile devam ettirdikleri öğrenildi.
Küçük İlyas’ın babası Seyid Şuayip, oğlunun ameliyatının çok iyi geçtiğini belirterek, “İnsanın oğlunun duymaması çok kötü bir şey kendimi şuan çok mutlu hissediyorum” dedi. Duygularını tarif etmekte zorlandığını dile getiren anne Parisa ise, “İlyas geceleri sürekli ağlıyordu. Söylediklerimizi anlamıyordu. Çok zorluklar çektik. Afganistan’da olsaydık İlyas ameliyat olamayacak teyzeleri gibi işitme ve konuşma engelli hayatını sürdürecekti” ifadelerini kullandı.
Gerçekleştirilen operasyonla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Abdülcemal Ümit Işık, biyonik kulağın işitme cihazlarından fayda görmeyen ileri veya çok ileri düzeyde işitme kayıplarının tedavisinde kullanılan ve ameliyatla yerleştirilen bir cihaz olduğunu söyledi. Işık “Cihaz, ameliyatla yerleştirilen ve işitme sinirini uyaran bir iç parça ve dış ortamdaki sesleri alıp iç parçaya ileten bir dış parça olmak üzere 2 bölümden oluşur. Cihazın ameliyattan 1 ay sonra aktifleştirilmesiyle hasta duymaya başlar. İşitme cihazından artık fayda göremeyecek düzeye gelmiş yetişkin hastalarda da biyonik kulak tek tedavi seçeneğidir” şeklinde konuştu.
Biyonik kulak uygulamasının özellikle doğuştan işitme kaybı olan çocukların tedavisinde büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Selçuk Arslan ise, “Uygun aday olduğuna karar verilen işitme kayıplı çocuklarda bu cihazla işitme sağlanabilmekte, normal konuşma ve dil gelişimi, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişim düzeyi yakalanabilmektedir. Bu sayede işitebilen çocuklar konuşma yetisini de kazanabilmekte, normal okullarda eğitimlerine ve sosyal alanlardan geri kalmadan hayatlarına devam edebilmektedirler. KTÜ Farabi Hastanesi KBB Bölümü, işitme kaybı olan hastaların tedavisinde referans merkez konumundadır. Klinikte tüm odyolojik testler yapılmakta ve biyonik kulak adaylarına yurt içi ve yurt dışından gelen hastalara bu ameliyat başarıyla uygulanabilmektedir” diye konuştu.

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