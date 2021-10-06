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Trabzonspor Kadın Futbol Takımı kuruluyor

DHA

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı kuruluyor


Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)Trabzonspor Kulübü, Kadın Futbol Takımı´nı kurmak için, Türkiye Futbol Federasyonu´na (TFF) başvuruda bulundu.
Kadın Futbol Takımı´nı yeniden faaliyete geçirmek isteyen Trabzonspor, bu konuda gerekli resmi süreci başlattı. TFF´nin vereceği cevaba göre 1´inci Lig´den faaliyetlerine başlayacak olan Kadın Futbol Takımı´nın tanıtımının kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bordo-mavili Kulübün Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hayırlıoğlu, kulüp bünyesinde oluşturulacak kadın futbol takımı için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.
HAYIRLIOĞLU: TRABZONSPOR MARKASINA YAKIŞIN BİR TAKIM OLACAK
Kadın futbol takımı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda çalışma yaptıklarını belirten Hayırlıoğlu, TSYD Trabzon Şubesi´nde yaptığı açıklamada, "Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Hamit Cihan, geçmiş dönemde var olan kadın futbol takımımızın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Bu konuda tecrübeli olan hocamızla çalışmaları sürdürüyoruz. Şu an itibarıyla idari ve teknik yapılanmayı tamamlama aşamasındayız. Kısa sürede Trabzonspor´un marka değerine yakışır bir takım oluşturup ligde yarışmak istiyoruz" dedi.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-10-06 10:14:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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