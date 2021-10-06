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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor evinde zorlanıyor

İHA

Trabzonspor evinde zorlanıyor

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor evinde zorlanıyor. Bordomavililer, dış sahada oynadığı 5 maçta 13 puan toplarken, evinde ise oynadığı 3 karşılaşmada 5 puan topladı. Sahasında zorlanan Karadeniz ekibi taraftar desteğine büyük ihtiyaç duyuyor.
Süper Lig'de Trabzonspor 18 puanla, lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Bordomavililer, deplasmanda 22 maçlık yenilmezlik serisini sürdürürken, aynı başarıyı ise evinde yakalayamadı. Karadeniz ekibi evinde ise 9 maçtır yenilmiyor.
Trabzonspor, bu sezon oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bordomavililer söz konusu maçların 5'ni deplasman 3'nü ise evinde oynarken, deplasmanda 13 puan, evinde ise 5 puan topladı. Dış sahada daha başarılı bir performans ortaya koyan Karadeniz ekibi bu sezon ise yaklaşık 50 gündür evinde galibiyet tadamadı. Evinde en son Sivasspor'u 21 mağlup eden Trabzonspor, Galatasaray ile 22 ve Alanyaspor ile de 11 berabere kaldı.

Taraftar ortalaması düştü
Trabzonspor'un maçlarını oynadığı Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu'nda taraftar ortalaması düştü. 41 bin 461 olan seyirci kapasiteli stadyuma pandemi kuralları gereği yarı yarıya seyirci alınıyor. 20 bin seyirci kapasitesi bulunan stadyumda taraftar ortalaması 6 ila 7 bin seviyesine düştü. Pandemi öncesinde ise Karadeniz temsilcisi sahasında oynadığı maçlarda taraftar ortalaması ise riski az olan maçlarda bile 30 bin taraftarın aşağısına düşmüyordu.

Protokol tribün ve localar doldu
Süper Lig'de protokole en çok yer ayıran stadyumların başında ise Trabzonspor'un maçlarını oynadığı Medical Park Stadyumu geliyor. Stadyumdaki tribünlerin boş kalmasıyla birlikte protokol ve localardaki doluluk oranı ise dikkat çekiyor. 230 kişilik protokol tribünü ile Trabzonspor bu alanda ilk sırada yer alıyor. Diğer kulüplerde bu rakam oldukça düşük. 230 kişilik protokolün 50 koltuğu Trabzonspor, 20 koltuk ise Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ait. Geri kalan koltukları ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bulunan il müdürlükleri organize ediyor.

Fenerbahçe maçında tribünlerde yeni bir dönem başlayacak
Geçtiğimiz günlerde birleşme kararı alan Trabzonspor taraftar grupları ise ilk sınavını Fenerbahçe ile 17 Ekim'de oynanacak olan müsabakada verecek. Şampiyonluk yolunda taraftarının desteğine büyük bir ihtiyaç duyan Karadeniz ekibi, seyirci ortalamasının düştüğü bu dönemde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen 'aşı takvimine' uyarak tribünlerin bordomavili renklere bürünmesini bekliyor.

Abdullah Avcı: "İyi yoldayız. Bize desteğe devam etsinler"
Her maç sonrası taraftar desteğine dikkat çeken Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hem içeride hem dışarıda taraftar desteğinin takıma büyük bir enerji verdiğini belirterek, "Taraftarlarımızı bizim bir parçamız. Onları mutlu etmek için çalışamaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Keyif veren sonuç odaklı takıma onların enerjisi büyük bir güç katacaktır" ifadelerini kullandı.

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