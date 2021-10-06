Trabzon´da 68 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)- TRABZON´da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi´nden 68 öğrenci, kampüste yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

KTÜ Tıp Fakültesi´nde öğrenim gören öğrenciler, iddiaya göre, kampüste dün yedikleri öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle bazı öğrenciler, kendi imkanlarıyla gidip, bazıları da sağlık görevlilerince götürülerek, KTÜ TIP Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Müşahede altına alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen 68 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine üniversiteye yemek hizmeti sağlayan şirkete yönelik inceleme başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN

2021-10-06 11:48:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.