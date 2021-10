AK Parti İl Başkanı Mumcu'dan muhalefetin 6 il başkanına terminal cevabı

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu yapımına başlanan yeni terminal binası ile ilgili bir araya gelerek açıklama yapan muhalefetin 6 il başkanına yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi.

Mumcu, "Partimiz iktidara geldiği günden beri bu zihniyet her şeye itiraz ediyor. Bunları dinleseydik Trabzon'u bu günlere taşıyamazdık. Muhalefetin 6 il başkanının vermiş olduğu bu fotoğraf hafızalara 'Yatırım Düşmanları' olarak kazınacaktır. Dün olduğu gibi bugün de yatırım düşmanlığı yaparak şehrimizin gelişmesinin önünü tıkamalarına fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Muhalefetin 6 il başkanının Yeni Terminal Binası ile ilgili yaptıkları açıklamanın samimiyetten uzak siyasi manipülatif bir çıkış olduğunu vurgulayan İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; AK Parti Trabzon İl Başkanlığı olarak Bakanlarımızla, Milletvekillerimizle, Belediye Başkanlarımızla birlikte şehrimizin tüm sorunlarını çözmeye ve gelecekte de karşılaşılabilecek olduğumuz sorunlar içinde şimdiden önlem almaya devam ediyoruz. Biz boşuna demiyoruz, onlar konuşur AK Parti yapar" ifadelerini kullandı.

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı olarak sahaya hâkim olduklarını belirten İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Bizler AK Parti olarak şehrimizin tüm sorunlarını vatandaşlarımızın tüm taleplerini yakınen takip ediyor ve çözümleri ile alakalı planlamalarımızın yapıyoruz. Trabzonlu hemşerilerimize daha iyi hizmet verebilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Muhalefetin yaptığı tek iş ayak bağı olmak ve yatırımları engellemek. Geçmişe doğru dönüp baktığımızda yapılan tüm yatırımlara yine bu zihniyetlerin karşı çıktığını net bir şekilde görebiliyoruz. Bunların kafası ancak 'Temel Atmama Töreni' yapar."

Yeni Terminal binasının güvenlik anlamında mevcut terminal alanından çok daha güvenli ve sağlıklı olduğunun altını çizen İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu "Büyükşehir Belediyemiz Yeni terminal binasının projesini hazırlarken her türlü riski hesaba katarak ilgili kurumlardan ve konunun uzmanı olan bilim insanlarından görüşler alarak çalışmalar yapmıştır. Yeni terminal binamız iklim değişikliği de hesaba katılarak en şiddetli yağış varsayımına göre planlanmış ve temelinden itibaren üst yapısına kadar tamamen güvenli bir yapıdır. Yeni Terminal binasının yapıldığı bölgede karşılaşılabilecek olası risklere karşı taşkın kontrol tesisinin hidrolik kesite uygun olarak yapılmakta olduğu, taşkın koruma duvarları maksimum seviyesinin bile üzerinde yapıldığı ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı da kamuoyunun bilgisine sunulmuştur" cümlelerine yer verdi.

Trabzon'a yapılan yatırımların siyasi malzeme olarak kullanılmaması gerektiğini belirten İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu "Yatırımların siyasi malzeme olarak kullanılmasını anlam veremiyorum. Sonuçta oraya yapılacak olan yapının planı ve projesi belli her türlü şartlara da uygun şekilde projelendirilmiş. Yatırımın siyasi malzeme olarak kullanılması şehre ihanettir. Muhalefet yatırım ve hizmetlere karşı çıkarak kendilerini var etmeye çalışıyor. Şunu net bir şekilde ifade etmeliyim ki AK Parti 20 yıllık iktidarı boyunca sizin gibi çok yatırım düşmanı gördü. Fakat milletimize hizmet etmekten, milletimizin huzurunu refahını ve güvenliğini arttırmaktan bir adım geri durmadı ve durmayacaktır. Projeyi başından sonuna kadar her türlü ayrıntısına dikkat ederek hassasiyetle takip eden ve tüm önlemlerin alınması konusunda ehemmiyet gösteren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.