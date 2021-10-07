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Trabzon Havalimanı'nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine havalimanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, yolcular tahliye ediliyor. Havalimanına yönlendirilen bomba imha uzmanı ekipler, uçakta arama yapacak.DHA-Flaş Haber Türkiye-Trabzon

2021-10-07 12:15:07



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