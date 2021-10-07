Servis minibüsü, kamyonetle çarpıştı: 11 öğrenci yaralı

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Fatih TURAN/ VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Vakfıkebir ilçesinde kamyonetle çarpışan servis minibüsündeki 11 ilkokul öğrencisi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Vakfıkebir'in Büyükliman Mahallesi´nde meydana geldi. Osman Tan İlköğretim Okulu öğrencilerini taşıyan M.K.'nin kullandığı 61 S 3834 plakalı öğrenci servisi minibüsü, karşı yönden gelen S.Ç. idaresindeki 61 K 6751 plakalı kamyonetle kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada servisteki 11 öğrenci yaralandı, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Vakfıkebir ve Haçkalıbaba devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Vakfıkebir Fatih TURAN

2021-10-07 15:40:49



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