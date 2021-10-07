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Ekrem İmamoğlu: "Tek konsantrasyonum İstanbul'a çok önemli hizmet yapan büyükşehir belediye başkanı olmak" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: “(Cumhurbaşkanlığı adaylığı) Bizim duyduğumuz ve dinlediğimiz 2 kıymetli ses vardır. Bir tanesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bir tanesi de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener " “(Büyükada TÜGVA tahliyesi) İstanbul Valisi ile yüz yüze görüşmemiz oldu, bu görüşmemizde hukukun masada görüşülmesi fikrine karar verdik" "Taksilerde tahmin edemeyeceğiniz, aklınızın almayacağı bir rant alanı oluşmuş durumda"

İHA

Ekrem İmamoğlu: "Tek konsantrasyonum İstanbul'a çok önemli hizmet yapan büyükşehir belediye başkanı olmak" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: “(Cumhurbaşkanlığı adaylığı) Bizim duyduğumuz ve dinlediğimiz 2 kıymetli ses vardır. Bir tanesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bir tanesi de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener " “(Büyükada TÜGVA tahliyesi) İstanbul Valisi ile yüz yüze görüşmemiz oldu, bu görüşmemizde hukukun masada görüşülmesi fikrine karar verdik" "Taksilerde tahmin edemeyeceğiniz, aklınızın almayacağı bir rant alanı oluşmuş durumda"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusu üzerine, “Tek konsantrasyonum İstanbul'a çok önemli hizmet yapan büyükşehir belediye başkanı olmak. Bizim duyduğumuz ve dinlediğimiz 2 kıymetli ses vardır. Bir tanesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bir tanesi de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Süreci onlar yönetiyorlar" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün akşam saatlerinden havayolu ile memleketi Trabzon'a geldi. Havalimanında partililer tarafından karşılanan İmamoğlu, daha sonra bir otelde basın mensupları ve partililerle buluştu.

“Türkiye’mizin bir dönüşüme ihtiyacı vardır”
Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "İstanbul'u bırakıp Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusu üzerine, “Tek konsantrasyonum İstanbul'a çok önemli hizmet yapan büyükşehir belediye başkanı olmak” dedi.
Türkiye'nin bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Siyasi liderler yorumlarını yapar, yollarını çizer, yönlerini ortaya koyar. Elbette bizim duyduğumuz ve dinlediğimiz 2 kıymetli ses vardır. Bir tanesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bir tanesi de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Süreci onlar yönetiyorlar. Türkiye’mizin bir dönüşüme ihtiyacı vardır. Dün bile İstanbul’da yaşadıklarımız bunun işaretidir. Lokomotif iki siyasi parti görevini en iyi şekilde yapmaktadır. Bizimde şu an bir görevimiz var dünyanın en güzel kenti, Avrupa'nın en büyük kenti olan İstanbul’a hizmet etmek. 16 milyonun belediye başkanıyım. Trabzon’un yetiştirdiği ilk İstanbul belediye başkanıyım" dedi.

“Valimizin vereceği kararın sonrasında kamuoyunu bilgilendiririm”
"İstanbul Büyükada'daki Şehir Hatları Vapur İskelesi'nde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından tahliye edilmek istenmesiyle" ilgili soru üzerine İmamoğlu, süreci takip ettiğini belirterek, "Bugün Valilikte görüşmeler yapıldı. İstanbul Valisi ile yüz yüze görüşmemiz oldu. Bu görüşmemizde hukukun masada görüşülmesi fikrine karar verdik. Hukukun görüşülmesi adına benim temsilcilerimde görevlendirilen vali yardımcısı ve vali temsilcileri toplantı yaptılar. Toplantının sonucu bana iletildi. Toplantının sonucu gereği İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya'nın beni arayacağını iletildi. Nezaketen sayın Valimizin beni arayana kadar basına bir bilgi vermeyi uygun görmüyorum. Valimizin vereceği kararın sonrasında kamuoyunu bilgilendiririm. Şu an beklemedeyim" şeklinde konuştu.

"Taksilerde tahmin edemeyeceğiniz, aklınızın almayacağı bir rant alanı oluşmuş durumda"
İstanbul'da taksi hizmetlerinin kalitesiz olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "İstanbul’da yaşanan birçok olumsuzluğun belki de en sıradaki örneklerinden biri de taksi meseledir. İstanbul'da dünyanın metropolleri arasında kişi başı en az taksi düşen sayıya sahibiz. Bunun derhal düzeltilmesi lazım. Net ifade edeyim dünyanın oldukça yeteri kadar şehrini gezmiş bir belediye başkanı olarak belki de en kalitesiz taksi hizmetlerinden biri İstanbul’da var. Bunun düzelmesi için hem sayı artışına hem hizmet düzeni oluşturulmasına ihtiyaç var. Biz 5 bin taksi ilave yapılmasını öngördük. Raporlarda bu var. Şu anda UKOME’de iktidar adına ret oyu veren kişi bu sayının artması noktasında 2017'de yayınlanan rapora imza atan İstanbul Büyükşehir adına yetkili kişi. Aynı kişi iktidar adına ret veriyor. Biz bu 5 bin taksiyi satmıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak işletmeyi taahhüt ediyoruz. Kaliteli işleteceğiz. Taksici esnafını gelir ve çalışma saati açısından mutlu edeceğiz. Aynı düzenin diğer taksilerde de olmasını istiyoruz. Tahmin edemeyeceğiniz, aklınız almayacağı bir rant alanı oluşmuş durumda. Bu sistem pandemi sonrası artışla bizim görev aldığınız günden bugüne neredeyse yüzde 100 plaka fiyatı artmış durumda. Plaka değeri 3 milyonun üzerinde. Taksinin değeri 200 bin lira bile değil. Ne yazık ki kiralayan hizmet veren esnaf zor durumda para kazanamıyor. Plaka sahibi takır takır fahiş fiyatlarla kirasını alıyor. Yine o plaka sahibi yatırımcı bir avuç insan satarsan 'evet' deriz, ama kiralamana karşıyız. Bu rant ayağını İstanbul'da çıkar odaklı kurulan bir avuç insanın çabasını bertaraf edeceğiz. Ama bugün ama yarın çok yakın zamanda bunu göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

"Kurduğum ya da kuracağım her ilişkiyi ki derecesini de ben bilirim, ben planlarım"
Bir basın mensubunun "HDP ile sıcak ilişkileriniz var. Trabzon'un HDP ile ilişkileri sıcak değil. Bu ilişkinizi Trabzon sosyolojisi ile nasıl bağlaştırabiliyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine İmamoğlu, hiçbir ilişkisinin siyasi karşılığı olmadığını belirterek, "Sizin tahmin ettiğiniz durumda değil. Kurduğum ya da kuracağım her ilişkiyi ki derecesini de ben bilirim, ben planlarım. İnsani bir ilişki neden sıcak geldi onu bilemem. Kurumsal ilişkilerin tek şartı vardır. Vatanımızın ve milletimizin birliği, beraberliği, bütünlüğü bayrağımızın dimdik ayakta duruşu. 84 milyon insanımız duruşu tek bir tanesinin bile hukuksuzluğa uğramayacağı bir ülke var etme konusuna katkı sunmakla alakalıdır. Hiçbir ilişkimin siyasi karşılığı yoktur. Bugüne kadar popülizm ile siyaset yapmadım. Birilerinin suyuna giderek de siyaset yapmadım. İnandığım doğrudan da vazgeçmedim. Bütün haksızlığa rağmen annemin ve babamın bana verdiği ahlaklı dilimi hiç bozmadım. Bu yönümle bilinmemi isterim. Kanunen ülkenin siyasi partisi olan ve TBMM’yi dahi yöneten, bireyi olan bir siyasi parti ile yaptığım makul siyasi görüşmelerin Trabzon kentinde vatanını milletini bayrağını sevenlerin garibine gitmeyeceğini düşünüyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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