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İBB Başkanı İmamoğlu: Değişime ihtiyaç vardır

DHA

İBB Başkanı İmamoğlu: Değişime ihtiyaç vardır


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili bir soru üzerine "Değişime ihtiyaç vardır. Değişimde kimin ne rolde olacağının bir önemi yoktur. Önemli olan bu değişimi hazırlamaktır. İki parti görevini en iyi şekilde yapmaktadır. Bizim de şu an bir görevimiz var. Dünyanın en güzel kenti İstanbul´a hizmet etmek. 16 milyon İstanbullunun belediye başkanıyım" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon´da bir otelde basın mensupları ile bir araya geldi. Memleketi Trabzon'da olmaktan mutlu olduğunu kaydeden İmamoğlu, soruları cevaplandırdı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda görüşleri sorulan İmamoğlu, "Karadenizli hemşerilerimin benden beklentisini iyi biliyorum. Cumhuriyete layık, bu ülkenin değerlerine layık bir şekilde görevimi yapmaya çalışıyorum. Bunu test etmenin süreci seçimlerle olur. Onu da yarınlar bize gösterir. Tek konsantrasyonum İstanbul´a çok önemli işler yapan belediye başkanı olmak. Tabii ki siyasi liderler yorumlarını yapar, yollarını çizer, yönlerini ortaya koyar. Bizim duyduğumuz iki kıymetli ses vardır. Bir tanesi CHP Genel Başkanı benim genel başkanım sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bir tanesi de ittifak sürecinde çok özel bir rol üstlenen İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener. Süreci onlar yönetiyorlar. Ve tabii onların dostları diye tarif ettikleri mümkün olduğu kadar bileşeni ile kuvvetlenecek bir süreç olgunlaşmalı. Zira Türkiye´mizin bir dönüşüme ihtiyacı vardır. Değişimde kimin ne rolde olacağının bir önemi yoktur. Önemli olan bu değişimi hazırlamaktır. İki parti görevini en iyi şekilde yapmaktadır. Bizim de şu an bir görevimiz var. Dünyanın en güzel kenti İstanbul´a hizmet etmek. 16 milyon İstanbullunun belediye başkanıyım. Trabzon´un yetiştirdiği ilk İstanbul belediye başkanıyım" diye konuştu.
'EN KALİTESİZ TAKSİ HİZMETLERİNDEN  BİRİ İSTANBUL'DA'
İstanbul´da yaşanan taksi soruna ilişkin bir soruyu yanıtlayan İmamoğlu şöyle konuştu:
"İstanbul´da dünyanın metropolleri arasında kişi başına en az taksi düşen sayıya sahibiz. Bunun derhal düzeltilmesi lazım. Dünyanın oldukça yeteri sayıda şehrini gezmiş bir hemşeriniz olarak belki de en kalitesiz taksi hizmetlerinden biri İstanbul´da var. Bunun düzelmesi için hem sayı artışına hem hizmet düzeni oluşturulmasına ihtiyaç var. 5 bin taksi ilave yapılmasını öngördük, raporlarda bu var. UKOME´de iktidar adına ret oyu veren kişi bu sayının artması noktasında 2017´de yayınlanan rapora imza atan İstanbul Büyükşehir Belediye´de yetkili kişi. Aynı kişi şimdi belediyede iktidar adına ret veriyor. Biz bu 5 bin taksiyi satmıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak işletmeyi taahhüt ediyoruz. Kaliteli işleteceğiz. Taksici esnafını mutlu edeceğiz, hem gelir hem de çalışma saati açısından. Aynı düzenin diğer taksilerde de olmasını istiyoruz. Tahmin edemeyeceğiniz, aklınızın almayacağı bir rant alanı oluşmuş durumda. Ve bu sistem şu anda pandemi sonrası artışla bizim görev aldığımızdan bu güne neredeyse yüzde yüz plaka fiyatı artmış durumda. Bir şehirde taksi yeterliyse neden artsın bu şekilde. Plaka değeri 3 milyonun üzerinde. Taksinin değeri 200 bin lira bile değil, binilen arabanın. Ne yazık ki kiralayan, hizmet veren esnaf para kazanamıyor. Ama plaka sahibi aylık fahiş fiyatlarla kirasını alıyor. Yine o plaka sahipleri yatırımcı bir avuç insan diyor ki, `Satarsan 'evet' deriz, ama kiralamana karşıyız´ yani sen 5 bin plakayı sat, biz alalım ama kiralarsan sende olacak, biz onu istemiyoruz. Bunu kabullenemiyorlar. Bu rant ayağını, İstanbul´daki çıkar amaçlı kurulan o bir avuç insanın çabasını bertaraf edeceğiz. Ama bugün, ama yarın çok yakın bir zamanda bunu göreceksiniz."DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2021-10-08 00:13:24

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