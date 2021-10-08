Trabzon Havalimanı, pist onarımı için 1 gün uçuşlara kapatıldı

Selçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA)TRABZON Havalimanı, pist onarım çalışması nedeniyle 1 gün süreyle uçuşa kapatıldı. Havalimanı, yarın saat 08.00´de yeniden uçuşlara açılacak.
Türkiye'nin hava trafiğinde en önemli havalimanları arasında yer alan ve yılda 29 binin üzerinde uçağın inişkalkış yaptığı, Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı, pist onarımı için bakıma alındı. Çalışmalar kapsamında havalimanı, bugün itibarıyla 1 gün süreyle uçuşa kapatıldı. Ekipler, havalimanında onarım çalışması başlattı. Havalimanın, çalışmaların tamamlanmasıyla yarın saat 08.00´de yeniden uçuşlara açılacağı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR
2021-10-08 10:50:45
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