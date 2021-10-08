Otomobilin motor bölümünde sakladıkları uyuşturucu ile yakalandılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzon'da 2 kişi otomobilin motor bölümünde sakladığı uyuşturucu ile birlikte yakayı ele verdi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesinde içerisinde iki şahsın bulunduğu bir araçta yapılan aramada motor bölümünde gizlenmiş halde 62,33 gram Bonzai ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.