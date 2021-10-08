Otomobilin motor bölümünde sakladıkları uyuşturucu ile yakalandılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin motor bölümünde sakladıkları uyuşturucu ile yakalandılar

İHA

Otomobilin motor bölümünde sakladıkları uyuşturucu ile yakalandılar

Trabzon'da 2 kişi otomobilin motor bölümünde sakladığı uyuşturucu ile birlikte yakayı ele verdi.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesinde içerisinde iki şahsın bulunduğu bir araçta yapılan aramada motor bölümünde gizlenmiş halde 62,33 gram Bonzai ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon Havalimanı, pist onarımı için 1 gün uçuşlara kapatıldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Trabzon Havalimanı, pist onarımı için 1 gün uçuşlara ...
Trabzon Havalimanı'nın pisti yeniden bakıma alındı 2020 yılında asfaltlanarak yenilenen havalimanı pisti son 1,5 yılda 3. kez bakıma alınarak 1 günlüğüne ulaşıma kapatıldı
YEREL HABERLER Trabzon Havalimanı'nın pisti yeniden bakıma ...
Trabzonspor taraftar grupları, Fenerbahçe maçıyla birleşiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor taraftar grupları, Fenerbahçe maçıyla ...
Trabzonspor Yönetim Kurulu, taraftar gruplarının bir arada olma isteğini kabul etti Trabzonspor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa sunuldu
YEREL HABERLER Trabzonspor Yönetim Kurulu, taraftar gruplarının bir ...
Trabzon Havalimanı, pist onarımı için 1 gün uçuşlara kapatıldı
YEREL HABERLER Trabzon Havalimanı, pist onarımı için 1 gün uçuşlara ...
Nwakaeme, Süper Lig kariyerine Fenerbahçe'yi de eklemek istiyor
YEREL HABERLER Nwakaeme, Süper Lig kariyerine Fenerbahçe'yi de ...
Kardeşlerinin kanı yerde kalmadı Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde 2012 yılında 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılanlar arasında yer alan PKK’lı terörist Özcan Yıldız'ın öldürülmesi Trabzonlu şehit yakınlarını sevindirdi
YEREL HABERLER Kardeşlerinin kanı yerde kalmadı Hakkari’nin Dağlıca ...
İBB Başkanı İmamoğlu: Değişime ihtiyaç vardır
YEREL HABERLER İBB Başkanı İmamoğlu: Değişime ihtiyaç vardır
Ekrem İmamoğlu: "Tek konsantrasyonum İstanbul'a çok önemli hizmet yapan büyükşehir belediye başkanı olmak" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: “(Cumhurbaşkanlığı adaylığı) Bizim duyduğumuz ve dinlediğimiz 2 kıymetli ses vardır. Bir tanesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bir tanesi de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener " “(Büyükada TÜGVA tahliyesi) İstanbul Valisi ile yüz yüze görüşmemiz oldu, bu görüşmemizde hukukun masada görüşülmesi fikrine karar verdik" "Taksilerde tahmin edemeyeceğiniz, aklınızın almayacağı bir rant alanı oluşmuş durumda"
YEREL HABERLER Ekrem İmamoğlu: "Tek konsantrasyonum İstanbul'a çok ...
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Servis minibüsü, kamyonetle çarpıştı: 11 öğrenci yaralı
YEREL HABERLER Servis minibüsü, kamyonetle çarpıştı: 11 öğrenci ...
Kuveyt'ten kalkan uçak, bomba ihbarıyla Trabzon Havalimanı´na acil iniş yaptı (3)
YEREL HABERLER Kuveyt'ten kalkan uçak, bomba ihbarıyla Trabzon ...
Kuveyt'ten kalkan uçak, bomba ihbarıyla Trabzon Havalimanı´na acil iniş yaptı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Kuveyt'ten kalkan uçak, bomba ihbarıyla Trabzon ...
Trabzon Valisi Ustaoğlu: "Bomba ihbarı Kuveyt Havayolları Genel Merkezine yapıldı" Trabzon Valisi ismail Ustaoğlu: "Uçak arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar seferlerine devam edecek"
YEREL HABERLER Trabzon Valisi Ustaoğlu: "Bomba ihbarı Kuveyt ...
Plane made an emergency landing at Trabzon Airport after a bomb threat
YEREL HABERLER Plane made an emergency landing at Trabzon Airport ...
Bomba ihbarı yapılan uçak Trabzon Havalimanı´na acil iniş yaptı (1)
YEREL HABERLER Bomba ihbarı yapılan uçak Trabzon Havalimanı´na acil ...
"Uçakta bomba var" ihbarı nedeniyle uçuşa kapatılan Trabzon Havalimanı yeniden hava trafiğine açıldı
YEREL HABERLER "Uçakta bomba var" ihbarı nedeniyle uçuşa kapatılan ...
Son 7 sezonun en az gol yiyen Trabzonspor'u
YEREL HABERLER Son 7 sezonun en az gol yiyen Trabzonspor'u
Cezire Havayolları'na ait uçak bomba ihbarı üzerine Trabzon'a acil iniş yaptı
YEREL HABERLER Cezire Havayolları'na ait uçak bomba ihbarı üzerine ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Bu sabah Kuveyt'ten havalanan Cezire Havayollarına ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanına acil iniş yaptı. Özel Harekat Polisi inceleme başlatırken, havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı.
YEREL HABERLER Bu sabah Kuveyt'ten havalanan Cezire Havayollarına ...
Abdullah Avcı, evinde ilk galibiyetini almak istiyor
YEREL HABERLER Abdullah Avcı, evinde ilk galibiyetini almak istiyor
Trabzon’da öğrenci servisi kamyonetle çarpıştı: 11 öğrenci yaralı
YEREL HABERLER Trabzon’da öğrenci servisi kamyonetle çarpıştı: 11 ...
Trabzon´da 68 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu (2)
YEREL HABERLER Trabzon´da 68 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.