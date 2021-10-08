Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 9´uncu haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan günün ilk antrenmanı, fitness salonunda mobilizasyon, aktivasyon, core ve genel kuvvet çalışmalarıyla başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Bordo-mavililer bu akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-10-08 14:10:00



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