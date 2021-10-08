KTÜ’den fındık toplama ve kurutma makinesi atağı Karedeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı: "En büyük hayalim fındık toplama makinası yapmak"

Karedeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, üniversite olarak hedeflerinin fındık kurutma ve toplama makinasını geliştirmek olduğunu belirterek bu yönde çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Karedeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ Sosyal Tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı yaptı.

Çuvalcı, üniversite bünyesinde yapımı süren kapalı otopark, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Hastanesi inşası ile bilgi verirken söz konusu yatırımların en kısa sürede bitirilmesi konusunda yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Üniversitenin, 2021 yılında ARGE kapsamında devam eden projelerle ilgili “2021 yılı Eylül ayı itibariyle devam eden 46 projeyle ilgili TÜBİTAK için gelen tutar gelen tutar 7 milyon 285 bin 761 TL. AB proje sayısı 8 olup gelen tutar ise 1 milyon 47 bin 960 TL. Üniversitemizde 20212022 öğretim yılı öğrenci sayımız 31 bin 937 olup 20202021 öğretim yılında ise mezun olan öğrenci sayımız 8 bin 510. Bu yıl itibariyle akademik personel sayımız 465 profesör, 149 Doçent, 370 Doktor Öğretim Üyesi, 281 Öğretim Üyesi, 951 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 216. 2018 yılında ise bu sayı 2 bin 95 olarak gerçekleşmişti” dedi.

Üniversite olarak özellikle bölgenin ihtiyacını karşılayacak projelere imza atmak istediklerini belirten Çuvalcı, fındık toplama ve kurutma makinası üzerinde çalışma yaptıklarını belirterek “Üniversite olarak sadece fındık değil toplumsal problemler olmak üzere her konuda çalışma yapmak istiyoruz. Bölgeye uygun fındık kurutma cihazı tasarımı yapanlar var. Bu konuda düşüncem acaba köylerde insanları hiç harmana götürmeden portatif yapabilir miyiz. Bunu da tarım kredi desteklese belli bir fonunu o bölge insanı da biraz katkı sunsa. Bunu geliştirmek istiyoruz bu konuda hocalarımıza fon sağlıyoruz. Bunu yurt dışında yapanlar. En büyük hayalim fındık toplama makinası. Yüz yıldır fındığı daldan topluyoruz. İşadamları da olgunlaşmış halde yerden toplamanın randımanı daha iyi. Bu cihazları nasıl geliştiririz bu konuda ilk defa KTÜ’de fon sağladık. Şu anda 300 bin TL para veriyoruz. Yeter ki hocalarımız bir fındık toplama cihazı yapsın, kurutma cihazı yapsın ama ekonomik olacak insanların kullanabileceği şekilde olsun” diye konuştu.

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