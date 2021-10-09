Trabzonspor U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı

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Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını U19 takımıyla yaptığı hazırlık karşılaşması ile sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bordomavililer, bugün U19 takımıyla antrenman maçı yaptı. A takımın 40 üstünlüğüyle tamamlanan antrenman maçında golleri Denswil, Salih Kavrazlı, İsmail Köybaşı ve penaltıdan Yunus Mallı kaydetti.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, pazartesi günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

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