Trabzonspor, U19 takımıyla antrenman maçı oynadı

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Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA) Süper Lig´in 9´uncu haftasında oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün U19 takımıyla antrenman maçı oynadı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 11.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde U19 takımıyla oynadığı antrenman maçını 4-0 kazandı. A takım oyuncularının kazandığı karşılaşmanın gollerini Denswil, Salih Kavrazlı, İsmail Köybaşı ve penaltıdan Yunus Mallı kaydetti.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-10-09 15:03:58



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