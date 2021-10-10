Trabzonspor maliyeti düşürdü, değerini arttırdı

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi verecek bir takım kuran Trabzonspor, maliyetini düşürürken, değerini ise artırdı. Karadeniz ekibinde yıllık 25 milyon Euro'yu geçmeyen takım maliyeti önceki sezonlara göre aşağıya çekilirken, takım değeri ise bu sezon 100 milyon Euro'ya yaklaştı.

Trabzonspor'da son iki sezondur harcama limitleri kapsamında oyuncuların yıllık maaşı, imza parası ve bonservis bedelleri 25 milyon Euro'yu geçmeyecek şekilde planlıyor. Bu rakamı daha aşağıya çekme noktasında finans çalışmalarında önemli mesafe kaydeden bordomavili kulüp, takım değerini ise yukarıya çekti.

Kulüpler ile Bankalar Birliği arasında finansal yeniden yapılanmayla döndürülebilir bir ekonomiye kavuşan bordo mavililer, UEFA Finansal FairPlay kuralları konusunda da titiz hareket ediyor. Bu konuda oldukça ciddi tecrübelere sahip olan Trabzon temsilcisi, güncel oyuncu kadrosunun yıllık maaş, imza parası ve bonservis bedelleri 2225 Milyon Euro bandında bulunduruyor.



Takım maliyeti düşerken, değeri arttı

Bordomavili kulüp, yaptığı finansal planlamaların yanından sportif başarılarında gelmesiyle birlikte takım maliyetini indirdi, değerini ise yükseltti. Karadeniz ekibi, önceki sezonlarda 4550 milyon Euro'yu düşmeyen takım maliyeti son iki sezonda 25 Milyon Euro'yu geçmezken, takım değeri de 100 Milyon Euro'ya yaklaştı.



En değerlileri alt yapıdan gelenler

Trabzonspor'un takım değerini ön plana çıkaran isimlerde alt yapıdan gelen oyuncular ilk sırada yer aldı. Uğurcan Çakır 19 milyon Euro ile takımın en değerli oyuncusu olurken, bu ismi Abdulkadir Ömür 8 milyon 500 bin Euro ile takip etti. Bakasetas'ın piyasa değeri de 7 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

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