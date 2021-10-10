TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 3 - Ergene Velimeşespor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta Hekimoğlu Trabzon FK sahasında karşı karşıya geldiği Ergene Velimeşe'yi 31 mağlup etti.
Stat: Yavuz Selim
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın xx, Adem Şahan xx, Şeyhmus Baysal xx
Hekimoğlu Trabzon FK: Özkan xx, Onur Akdeniz xx, Yasin Palaz xx, Yunus Emre Gedik xx, Muhammed Alİ Kurt xx (Emre Akgün dk. 46 x), Hakan Yavuz xx (Tunahan dk. 85 ?), Caner Aktaş xx (Berkay Sefa Kara dk. 53 x), Halil İbrahim Tuna xxx, Hakan Yeşil xx, Mehmet Sak xx (Hakan Demir dk. 68 x), Abdulkadir Beyazit x (Ethem Erboğa dk. 46 x)
Ergene Velimeşespor: Ahmet x, Emrah x, Furkan x, Savaş x (Göksu Alhas dk. 68 x), Muhammet Mahmut Emir x (Feyzullah dk. 87 ?), İbrahim Fatih Dilek x, Oğuzhan xx, Eser x, Zeki x, Yakup x, İsmail Düzgün x (Burhan dk. 56 x)
Goller: Oğuzhan (dk. 5) (Ergene Velimeşespor), Halil İbrahim Tuna (dk. 46), Onur Akdeniz (dk. 55), Berkay Sefa Kara (dk. 88) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Kırmızı Kart: Bahattin Güneş (dk. 80) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Sarı Kart: Furkan Külekçi (Ergene Velimeşe)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.