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Karadeniz’de istavritten sonra hamsi bereketi Son bir haftadır bolca avlanan hamsi tezgâhları şenlendirdi

İHA

Karadeniz’de istavritten sonra hamsi bereketi Son bir haftadır bolca avlanan hamsi tezgâhları şenlendirdi

Karadeniz’de son bir haftadır bol miktarda avlanan hamsi tezgâhları şenlendirirken fiyatı da 10 TL’ye kadar geriledi.
Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de kalmasının ardından denize açılan tekneler özellikle son bir haftadır bol miktarda hamsi avladı. Trabzon’da bugün itibariyle hamsinin kilosu 1015 TL arasında satılırken bu durumdan hem vatandaşlar hem de balıkçı esnafını memnun etti.
Hamsinin yanı sıra istavrit avında da de bolluk yaşanırken özellikle hamsinin bol ve ucuz olması istavrite olan talebi azalttı.
Balıkçı esnaflarından İbrahim Fidan, hamsinin bu sezon bol olacak gibi göründüğünü belirterek, “Bugün hamsi bol geldi, kilosunu 15 TL’den satıyoruz. Yaklaşık 2 hafta önce fiyatı 2025 TL idi. Bugünlerde hamsi artık bollandı diyebiliriz. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder. Dolayısıyla hem biz kazanırız hem de vatandaş bol bol hamsi yemiş olur. Umudumuz hamsi bu sene bol gibi olacak şu anda öyle görünüyor” dedi.
Balıkçı esnaflarından Samet Bayram da, “Hamsi bu aralar bol inşallah daha da bollaşacak. Kilosunu 15 TL’den satıyoruz, 1012,5 TL’ye satan da var. Dolayısıyla hamsinin fiyatı günden güne değişiyor. İnşallah 5 TL’ye kadar düşer vatandaşımız bol bol hamsi yer. Yaklaşık 1 haftadır hamside bolluk var. Daha önceki yıllara göre bu sene daha bol. Geçen sene 1 aylık yasak hamsiyi hem irileştirdi hem de bollaştırdı. Geçen sene hamsi genelde inceydi. Bu sezon palamutun olmayışı istavriti bollaştırdı bol bol istavrit geldi. Dolayısıyla palamut pek olmadı. Hamsi çıktıktan sonra istavritin satışı durdu diyebiliriz” diye konuştu.
Hamsinin fiyatı kalitesine göre değiştiğini belirten balıkçı esnaflarından Erkan Keleş ise, “Bugün bol miktarda hamsi geldi. Hamsi kalitesine göre fiyatı değişiyor. Piyasada genelde 1012,515 TL’ye satılıyor. Bolluk inşallah ilerleyen günlerde sürer. Diğer balık çeşitleri şu sıralar pek yok şu anda istavrit hamsi bol diyebiliriz. İstavritin kilosunu 10 TL’den satıyoruz” ifadelerini kullandı.

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