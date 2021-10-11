Trabzonspor´da Fenerbahçe maçı hazırlıkları yeniden başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor, Süper Lig´in 9´uncu haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması, 5´e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maç ile son buldu. Tedavisi tamamlanan Dorukhan Toköz de takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Tedavisi devam eden Koita ise takımdan ayrı çalıştı
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-10-11 15:09:29
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