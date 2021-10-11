Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması, 5’e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

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