Trabzon’da yaylalardan bulut denizi manzaraları

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Trabzon’un Çaykara ilçesinin yüksek kesimlerindeki yaylalarda objektiflere takılan bulut denizi manzaraları görenleri büyüledi.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl’e hakim ve kuş bakışı olarak bakan Karester Yaylası ile yine yöredeki Bacıha, Tufa, Cahmut ve Bayrakli yaylalarında kaydedilen bulut denizi manzaraları objektiflere yansıdı. O anlar görsel bir şölen sundu.

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