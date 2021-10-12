Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktörü Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma koşusu ve core çalışmanın ardından mobilizasyon ve aktivasyon çalışmaları gerçekleştirildi. 5’e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alan oyunları ile son buldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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