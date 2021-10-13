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Trabzon Kanaryaotu ve Allı Gelin bitkisinin ilaç olma potansiyelleri araştırılıyor Doğu Karadeniz’in zengin bitki florasını ilaç endüstrisine kazandırılması için çalışmalar sürüyor

İHA

Trabzon Kanaryaotu ve Allı Gelin bitkisinin ilaç olma potansiyelleri araştırılıyor Doğu Karadeniz’in zengin bitki florasını ilaç endüstrisine kazandırılması için çalışmalar sürüyor

Doğu Karadeniz’in zengin bitki florasını ilaç endüstrisine kazandırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında yörede yetişen endemik bitki türlerinden Trabzon Kanaryaotu ve Allı gelin bitkisinin ilaç olma potansiyellerinin araştırıldığı projenin birinci aşaması tamamlandı.
KTÜ İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 12.Bölge Müdürlüğü’nün iş birliği ile başlatılan ArGe projesi kapsamında, DKMP 12. Bölge tarafından koruma altına alınmış olan Trabzon Kanaryaotu ile Allıgelin endemik türlerinin ilaç olma potansiyelleri araştırılıyor.
KTÜİLAFAR tarafından birinci aşaması tamamlanan projenin sonuçları ilgili Bakanlık yetkilileri ile paylaşılırken, KTÜİLAFAR Müdürü Prof. Dr. F. Sena Sezen araştırmanın sonuçlarını ve bir sonraki aşamada yapılabilecek çalışmaları içeren bir sunum gerçekleştirdi.
Kas gevşeticiden yaraların tedavisine kadar bir çok şikâyeti dindirmede kullanılması planlanan iki endemik bitki türü ArGe projesi ile ilgili çalışmalar tamamlandığında ilaç sanayisine kazandırılacak.
Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sena Sezen, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin bitki florasının çeşitlilik bakımından dünyada önemli bir yeri olduğunu söyledi. Sezen, “Türkiye, flora bakımından dünya ülkelerine oranla oldukça güçlü ve ön sıralarda. Özellikle bölgemiz Türkiye’de hatta dünyada ilk sırada yer alıyor diyebiliriz. Dolayısıyla ulusal ve uluslararası seviyede son derece zengin florası olan çok şanslı bir coğrafyadayız. Biz de bu yönde bu bitkilerin ilaç etkilerinin olup olmadığı yönünde araştırmalar yapıyoruz. Bu alanda çeşitli bitki türleri üzerinde çalışan uzman öğretim üyelerimiz var. Bölgemiz endemik bitki bakımından çok zengin. Endemik bitkileri gerek gıda kaynaklı gerek bitkisel kaynaklı, baharat, yiyecek olarak kullanabiliriz. Tabi ki bunların bizi ilgilendiren tarafı ilaç olma potansiyelleri. Dolayısıyla merkezimizde araştırma alanımız kapsamında bölgemizde 2018 yılında Doğa Koruma Milli Parklar tarafından üzerinde çalıştay yapılan bir endemik bitki türü olan Trabzon Kanaryaotu üzerinde bir takım çalışmalar başlattık” dedi.
Çalışmaların birinci aşamasının tamamlandığını kaydeden Sezen, “Çalışmamızda iki endemik tür ile ilgili halk arasında 'Böyle birkaç nesildir gelen bir kullanımı var mı ? Bundan hareket edebilir miyiz' dedik ve Bu iki bitkiden bir tanesinin halk arasında karın ağrısı, kramp bazen hamilelik döneminde kullanılma gibi bir takım etkileri olduğunu öğrendik. Literatürden de gördük. Diğer bitki de yarayı iyi edici amaçla kullanılıyor. Bu halk arasında böyle bir değişik bu bitkinin değişik türlerinin kullanıldığı ülkelerde de benzer bir kullanım var. Dolayısıyla bizde bundan hareketle bilimsel hipotezlerimizi kuruyoruz. Bu bitkilerin içerisinde bir takım kas gevşetici etkisi var mıdır? diye bakıyoruz. Trabzon Kanarya otu için. Allı gelin içinde antienflamatuar enflamasyon giderici bir etkisi var mıdır? varsa bu hangi maddeden kaynaklanıyordur ? şeklinde bilimsel sistematik yöntemlerle araştırıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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