Akçaabat’ta özel gereksinimli bireyler için eğitim merkezi açılıyor

Trabzon'un Akçaabat ilçe Belediyesi tarafından Yıldızlı mahallesinde bulunan bina restore edilerek “Özel gereksinimli bireyler için eğitim merkezi” olarak hayata geçiriliyor.

Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Akçaabat Belediyesi tarafından 2020 yılında imzalanan proje hayata geçiriliyor. Yıldızlı mahallesinde bulunan 1+1 Toki konutlarının sosyal tesisinde öğrenim çağı dışına çıkmış özel gereksinimli bireyleri destekleme ve yetiştirme kursuna dönüştürülmesi projesinde Akçaabat Belediyesine tahsis edilen binada çalışmalar sürüyor.

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, özel gereksinimli çocuklar ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarda her zaman büyük bir hassasiyetle hareket ettiklerini söyledi. Başkan Ekim, “Normal gelişim gösteren bireylerden farklı olarak, zihinsel, görme, işitme, bedensel yetersizliği ile dil ve konuşma bozukluğu olan, dikkat eksikliği ve hiperaktivite problemi olan, öğrenme güçlüğü çeken, otistik ya da üstün zekâlı bireyler, özel gereksinimi olan bireyler olarak ifade edilmektedir. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitim süreçleri büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle eğitimde fırsat eşitliği ilkesine göre eşit koşullarda eğitim hakkına sahip olmaları gereken özel eğitime muhtaç bireyler için söz konusu koşulların sağlanması noktasında oldukça titiz davranıyoruz. Akçaabat Belediyesi olarak özel gereksinimli bireylerin yapabilirliklerini en üst düzeye çıkararak kendilerine yeterli, topluma adapte olmuş, üretken bireyler olmalarına katkı sağlamak amacıyla ilçemiz Yıldızlı mahallesinde bulunan TOKİ Sosyal Konutunun tadilat edilerek ‘Öğrenim Çağı Dışına Çıkmış Özel Gereksinimli Bireyleri Destekleme ve Yetiştirme Kursuna Dönüştürülmesi’ projesini hayata geçirmek için kollarımızı sıvadık. Bu konuda Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımız, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yaparak protokol süreçlerini tamamladık. Yapım işi belediyemizce ihale edilerek inşaat çalışmaları başlamıştır. Fiziki şartların en üst seviyede planladığı merkezde; derslikler, fizyoterapi salonları, hobi atölyeleri yer alacak. Özel gereksinimli bireylerin hizmetine sunacak olduğumuz bu tesis ile her kesimden bireyler, her zaman ve her yerde hayat boyu öğrenme fırsatlarına erişime imkânına kavuşmuş olacaktır. Akçaabat’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Projemizin hayata geçmesinde destek verenlere ve paydaş kurumlarımıza şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

