Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Süper Lig´in 9´uncu haftasında Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 11.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda teknik ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-10-13 14:17:27



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