Trabzonspor evindeki seriyi 10 maça çıkarmayı hedefliyor

Trabzonspor, sahasındaki yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında 10 maça çıkarmayı hedefliyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9 haftasında 17 Ekim Pazar günü saat 19.00 Medical Park Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakayla yenilmezlik serisini 10 maça çıkartarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmayı hedefliyor. Deplasmanda 22 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak rekor kıran bordomavililer evinde de bu seriyi sürdürmek istiyor.

Son olarak evinde 202021 sezonunda 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 31 mağlup olan Karadeniz ekibi söz konusu günden beri sahasında maç kaybetmedi.

Trabzonspor bu sezon ise evinde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bordomavililer, sahasında Sivasspor'u 21 mağlup ederken Galatasaray ile 22 ve Alyanyaspor ile de 11 berabere kalmıştı. Evinde 5 puan toplayan Trabzonspor, deplasmanda ise 13 puan alarak 18 puan elde etti.

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