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Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme kaza; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

DHA

Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme kaza; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu


Fatih TURANSelçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da, Karadeniz Sahil Yolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yolda ulaşım, 3 saat aksarken, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 
Kaza, saat 07.30 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu'nun Çömlekçi mevkisinde meydana geldi. Trabzon´dan Rize yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, önündeki araca çarptı. Arkadaki araçların da bu sırada çarpışmasıyla 10 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Araçlarda hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, ulaşım aksadı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik, 3 saat sonra normale döndü. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)
2021-10-14 11:05:22

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