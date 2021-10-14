Hamsik, Fenerbahçe maçında riske edilmeyecek

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-Ülkesinin milli takımında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Trabzon´da MR´ı çekilen Trabzonspor´un Slovak futbolcusu Marek Hamsik´in, Fenerbahçe maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.
2022 Dünya Kupası Elemeleri´nde Slovakya´nın Hırvatistan ile oynadığı maçta ayağından yaşadığı sakatlık sonrası 41´inci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Trabzonspor´un orta saha oyuncusu Marek Hamsik´in, bugün Trabzon´da MR´ı çekildi. Slovak oyuncunun yapılan ilk kontrolün ardından Süper Lig´in 9´uncu haftasında oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında riske edilmeyeceği bildirildi.
Trabzonspor´un bu sezon ligde oynadığı 8 maçın tamamında forma giyen 34 yaşındaki Hamsik, 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-10-14 11:50:16
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