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Bakasetas: "Takımın hedefleri için yaşayan ve bunun için mücadele eden bir kişiyim" Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas: "Kendimi Trabzon şehrinden biri gibi hissediyorum" "Her şeyi sınırlarda, limitlerde yaşamayı seven birisiyim" "Abdullar Avcı, saha içinde bana özgürlük verdi"

İHA

Bakasetas: "Takımın hedefleri için yaşayan ve bunun için mücadele eden bir kişiyim" Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas: "Kendimi Trabzon şehrinden biri gibi hissediyorum" "Her şeyi sınırlarda, limitlerde yaşamayı seven birisiyim" "Abdullar Avcı, saha içinde bana özgürlük verdi"

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, takımın hedeflerini gerçekleştirmesi için yaşayan, bunun için mücadele eden biri olduğunu belirterek, bu sezon önemli başarılar hedeflediklerini söyledi.
Çocukluk hayalini gerçekleştirmiş profesyonel bir futbolcu olduğunu belirten Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Bakasetas, bordomavili kulübün medya merkezine röportaj vererek hedeflerini ve hayallerini anlattı.
Bu yılın kendileri için çok önemli bir sezon olduğunu belirten Bakasetas, "Bu sezonun sonunda önemli başarılar kazanmayı hedefliyoruz. Öncelikli hedefim her zaman o başarıları kazanabilmek olacak. Trabzonspor taraftarlarına o mutluluğu verebilmek istiyoruz. Sezon sonunda hep beraber mutlu olmak ve bu hedefleri beraber gerçekleştirebilmek istiyoruz" dedi.
Yunanlı futbolcu, gelecekle ilgili hedefleriyle ilgili olarak ise şunları söyledi:
"Eğer bu hedefler gerçekleşirse ve işler istediğimiz gibi giderse, eğer Trabzonspor da benden önemli bir kazanım sağlayacak olursa tabii ki Avrupa’nın önemli takımlarından birinde oynamayı hedefleyebilirim. Çünkü oyuncu olarak ve bir insan olarak her zaman limitlerini görmeyi deneyen, limitlerinin neresi olduğunu öğrenmeye çalışan birisiyimdir. Dolayısıyla da eğer kulüp benden bir kazanım sağlayacaksa ve beraber başarılar kazandıktan sonra ben de Avrupa’nın önemli kulüplerinden birinde oynamayı istiyorum. Ancak her zaman bahsettiğim gibi ben bu kulübün bana verdiği her şeyden dolayı bu kulübe müteşekkirim. Şu an Trabzonspor’ da olmaktan dolayı da çok mutluyum ama dediğim gibi işler istediğimiz gibi giderse her şey güzel giderse ben de böyle bir fırsatı deneyebilirim" dedi.

"Takımın hedefleri için yaşayan biriyim"
Futbolla yaşayan, her zaman futbolu, daha iyi nasıl olabilirim diye düşenin biri olarak kendini tanımlayan başarılı futbolcu, "Hırslı, saha içinde, antrenmanda veya her nerede olursa olsun elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan, takımın hedeflerini gerçekleştirmek için yaşayan ve bunun için mücadele eden biriyim. Benim hedefim her zaman kazanmak ve hep bu hedef için uğraşırım" şeklinde konuştu.

"Kendimi Trabzon şehrinden biri gibi hissediyorum"
Yunan futbolcu, Trabzon'da alışamadığı ya da beğenmediği bir şeyin olmadığını da belirterek, "Çünkü ben de kendimi Trabzon şehrinden biri gibi hissediyorum. Buraya geldiğim ilk andan itibaren insanları çok daha iyi anlayabiliyorum. Çünkü benzer özelliklere sahip bir kişiliğe sahibim. Burada insanlar biraz daha normalden daha hızlı sinirlenebiliyorlar hatta sinirlenmeleri için herhangi bir neden olmasa dahi kendilerini bir anda çok sinirlenmiş bulabiliyorlar. Bunun aslında hava durumuyla alakalı olduğunu düşünüyorum (Gülüyor). Çünkü bir anda hava güneşliyken bir anda başka bir hava durumuyla karşılaşabiliyorsunuz. Bunu anlayabiliyorum aslında ben de böyle birisiyim" ifadelerini kullandı.

"Her şeyi sınırlarda, limitlerde yaşamayı seven birisiyim"
Trabzon'da insanların tutkularıyla yaşadığını belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Şehrin içinde gezdiğiniz zaman Trabzonspor’un başarılı olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. İnsanların yüzündeki o ifadelerden Trabzonspor’un kazanıp kazanmadığını görebiliyorsunuz. Bazı zamanlarda belki gereğinden fazla tepkiler verebiliyorlar. Ben de böyle biriyim aslında. O yüzden hiç yabancılık çekmiyorum. Bunun bir sorun oluşturmadığını düşünüyorum. Çünkü her şeyi sınırlarda, limitlerde yaşamayı seven birisiyimdir. Trabzon insanının da böyle olduğunu düşünüyorum. Hem mutluluğu hem belki de siniri, öfkeyi tam anlamıyla sınırlarda hatta sınırların da ötesinde yaşayabiliyorlar. Ancak dediğim gibi bunu garipsemiyorum. Hatta ben de böyle biri olduğum için adaptasyonum konusunda da yardımcı olduğunu düşünüyorum böyle unsurların" diye konuştu.

"İlk anda aklıma gelen bir isim yok, belki James Rodriguez ismini verebilirim"
Bakasetas, oyun tarzı olarak ise kendini James Rodriguez'i yakın gördüğünü ifade ederek, "Sorunuzun ilk anda cevabı biraz zor. Çünkü düşündüğümde ilk anda aklıma gelen bir isim yok, belki James Rodriguez ismini verebilirim. Tamamen benzemesek de dediğim gibi onun dışında kendi tarzıma yakın bulduğum ilk anda oyuncu olarak aklıma biri gelmiyor" açıklamasında bulundu.
Yunan futbolcularının çoğunun Türkiye'de başarılı olduğunu dile getiren Bakasetas, "Ben bunu kültürümüzdeki ortak noktalara bağlıyorum. Çünkü kültür olarak birbirine yakın iki ülkeden bahsediyoruz ve Yunan oyuncularımız buraya geldiklerinde adapte olmalarında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Kültürün aslında neredeyse tamamını bildiklerinden dolayı daha hızlı şekilde buraya adapte olabiliyorlar. Bütün Yunan oyuncularla iletişim halindeyim ve hepsinin de burada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyebilirim. Hepsi hem taraftarlardan büyük bir sevgi görüyorlar hem de beraber çalıştıkları hocalarından ve takım arkadaşlarından gördükleri bu sevgi ve desteğin karşılığını verebilmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

"Abdullar Avcı, saha içinde bana özgürlük verdi"
Yunan futbolcu, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın saha içerisinde kendisine özgürlük verdiğini belirterek, "Burada olmamın en önemli sebeplerinden bir tanesi de kendisi. Çünkü benim burada olmamı gerçekten isteyen kişilerden bir tanesi kendisiydi. Geldiğim ilk andan itibaren hem bana davranış şekli hem bana konuştukları ve aynı şekilde de saha içinde bana verdiği özgürlük ve bana verdiği güven sayesinde başarılı olabildiğimizi düşünüyorum. Aslında zaten sonuçlar ve elde ettiğimiz başarılarda Abdullah Avcı’nın başarısını ve beraber kazandığımız başarıları tek başına ifade edebiliyor. Ancak bende tabii ki hem transfer sürecimde hem de şu an beraber çalıştığımız bu ortamda hocamıza teşekkür etmeliyim. Aslında saha içinde ihtiyacım olan şeyleri bana verdi. Saha içindeki özgürlük hem de o verdiği bana güven sayesinde iyi bir çalışma ortamı yakaladığımızı düşünüyorum. Geldiğim ilk andan itibaren de bana hep sıcak ve yakın davrandı kendisi" diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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