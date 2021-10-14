Trabzonspor´dan `Hamsik´ açıklaması

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)Trabzonspor Kulübü´nden, sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Marek Hamsik´in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Marek Hamsik´in tedavisine başlandığını belirterek, "Hafta içi Slovakya milli takımıyla oynadığı müsabakada sakatlanan Marek Hamsik´in bugün çekilen MR´ında sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" ifadelerine yer verdi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-10-14 14:45:59



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