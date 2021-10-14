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Trabzon'un Ortahisar ilçesi Soğuksu mahallesinde park halindeki dolmuşun şoförü el frenini çekmeyi unutunca önce bir araca sonrasında ise yamaçtaki trafoya çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, Soğuksu mahallesinde sürücüsü belirlenemeyen 61 D 0665 plakalı park halindeki dolmuşun şoförü el frenini çekmeyi unutunca kaymaya başlayan dolmuş önce park halindeki başka bir araca sonrasında ise yol kenarındaki korkulukları aşarak yamaçtaki trafoya çarptı. Yolun alt kısmındaki sitenin bahçesine ramak kala trafoya çarparak durabilen araç içinde kimsenin olmadığı öğrenilirken, çevrede büyük panik yaşandı.

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