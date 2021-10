Zorluoğlu: "Trabzon’da internet kesintisi yaşanmayacak" Trabzon Büyükşehir Belediyesi Turkcell arasında ‘Fiber Altyapı İş Birliği Protokolü’ imzalandı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan arasında ‘Fiber Altyapı İş Birliği Protokolü’ imzalandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Öyle bir altyapı oluşturuyoruz ki Trabzon’da internet kesintisi yaşanmayacak” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Turkcell arasında protokol imza töreni düzenlendi. Trabzon Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törene; Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ilgili daire başkanları, Turkcell yetkilileri ve basın mensupları katıldı.



“Yaklaşık 500 km fiber altyapı oluşturulacak“

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediyesi olarak Ortahisar ilçemizde çok önemli bir altyapı projemiz var. Trabzon tarihinin en kapsamlı ve en büyük altyapı projesi. Bu yatırım içme suyu başta olmak üzere kanalizasyon, yağmur suyu, doğal gaz ve fiber altyapıyı kapsıyor. Yani baştan beri 5’i bir yerde dediğimiz önemli bir yatırım. Trabzon tarihinin en büyük altyapı yatırımı olduğu gibi şehrin önümüzdeki 50 yılında altyapı anlamında çok ciddi bir proje. Tabii bu projenin en önemli bileşenlerinden bir tanesi, proje kapsamında Ortahisar ilçemizde 500 kilometreye yakın bir ‘Fiber Altyapı’ oluşturuyoruz. Şu ana kadar 7080 km civarında bir altyapıyı oluşturduk. Bundan sonra kalan sürede, yoğun merkezleri geçtik, biraz daha çeperlere doğru gideceğimiz için hızlanacağız ve 2023’ün ortalarına geldiğimizde yaklaşık 500 kilometrelik fiber altyapıyı tamamlamış olacağız. Bu şehrimiz adına kazançtır” dedi.

21. yüzyılın iletişim yüzyılı olduğunu da dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Her gün yeni bir teknoloji üretiliyor. Bu teknolojinin zemini, tabanı ise internet iletişimi oluyor. Önümüzdeki yıllarda buna çok daha süratli şekilde ihtiyaç olacak. 5G, 6G nasıl gelecekse bu G’ler artık hayatımızın çok önemli bir parçasını oluşturuyor, oluşturacak. İngiltere’de yapılan bir araştırmada insanlara ‘evinizde hangi hizmetin kesilmesini istemezsiniz’ diye sormuşlar. Herkes elektrik kesilmesin diye düşünebilir ama öyle değil, insanlar 1. sıraya interneti koymuşlar. Bu çok önemli araştırma. Biz de öyle bir altyapı oluşturuyoruz ki Trabzon’da internet kesilmeyecek. Projede emeği olan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fiber altyapıda servis ve hizmet sağlayıcılarla protokoller yaptıklarını belirten Başkan Zorluoğlu, “Turkcell bu manada baştan beri yakın iş birliği içerisinde çalıştığımız önemli bir kuruluşumuz. Birlikte bu altyapıyı onlara kiralıyoruz. Protokol çerçevesinde uzun vadeli anlaşma yapıyoruz. Hedefimiz yaklaşık 500 km’lik bir hattı Turkcell’e prosedürler çerçevesinde kiralamak. Şu ana kadar 15 km’lik hat bu manada kiralandı. 3035 km’lik öbek hazırlanıyor, o da tamamlanacak. Yıllara sari olarak hedefimiz Turkcell ile yaklaşık 500 km’lik fiber hat oluşturmak. Bu bir taraftan yaptığımız yatırım harcamalarının belediye adına geriye kazanımı demek. Ama ondan çok daha kıymetlisi, Ortahisar’ın her sokağına kaliteli fiber altyapı gitmesi ve buna dayalı hızlı internet hizmetinin sağlanması. Bu kısmı bizim için alacağımız paradan çok daha kıymetli. Bu manada kısa zamanda bu altyapıları oluşturup şehrimizi bu önemli hizmete de kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Başkan Zorluoğlu, altyapı çalışması ile ilgili bilgiler verdi. Zorluoğlu, “Bizim yapacağımız çalışma 2024 yılında yaklaşık 500 km’lik hattın tamamlanması. Bu hat 8 gözlü borulardan oluşuyor. Biz bunu döşüyoruz. Sonrasında anlaştığımız hizmet sağlayıcılar o gözleri kiralıyorlar. Turkcell’in kendi yatırımının ne kadar süreceği Turkcell’in kendisiyle alakalı. İnşallah Trabzon Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına çok avantajlı girecek ve iletişim anlamında Türkiye’de en iyi altyapıya sahip illerden birisi olacak. Hedefimiz budur” şeklinde konuştu.

Fiber optik altyapının iletişim kadar akıllı şehir uygulamalarının da tabanı olduğunu ifade eden Başkan Zorluoğlu, “Biz Ulaştırma Bakanlığı ile İstanbul’da Sayın Bakanımızın huzurunda sözleşme imzaladık. Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı. Bunun içinde çok sayıda kavşağın, ve durağın akıllı hale getirilmesi de var. Bunların tamamı iyi bir internet altyapısı ile realize edilebilecek. Bu önemli internet altyapısı aynı zamanda belediyemizin ve diğer merkezi idari kuruluşlarının yapacağı akıllı şehir uygulamalarına da temel oluşturacak” dedi.



“En ücra sokaklara kadar kaliteli internet bağlanacak“

Altyapı projesine öncelikle içme suyu projesi olarak başlanıldığını da vurgulayan Zorluoğlu, “Biz buna kanalizasyon, doğal gaz ve yağmur suyunu kattık. İlave olarak da fiber altyapıyı ekledik. Tamamen Büyükşehir’in inisiyatifi ile projenin içerisine dahil edildi. Bütün masrafı da Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanıyor. İnternet altyapısı, akıllı şehir uygulamaları Sayın Cumhurbaşkanımızın da vizyonu. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak o vizyonun bir parçasının gereğini yerine getiriyoruz. Bu altyapı projesi bir fırsattı. Ana hatlarınızda bu altyapı olabilir. Birçok şehirde bu rastlanabilir. Bunu kılcallara, sokak aralarına taşımak büyük iştir. Ve bunu her zaman yapamazsınız. Hazır su için kanalizasyon için buralara girmişken, fiber için de hat oluşturup oradan geçiyoruz. Ana caddelerin dışında, en ücra sokaklara kadar her taraftaki evlere kadar kaliteli internet bağlantısını sağlayacak fiber altyapıyı oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise yaptığı konuşmada “Dünyada özellikle pandemi sonrası dijital dönüşüm kritik hale geldi. Artık daha önce bu opsiyonel bir şeyken şimdi zorunluluk haline geldi. Pandeminin dijitalleşme anlamında dünyayı 7 ile 10 yıl hızlandırdığı söyleniyor. Burada ülkemizin de dezavantajlı olmaması gerekiyor. Dijital uçurum diye bir süreç var ve biz uçurumun üstünde olmalıyız. Her zaman rekabetçi olmalıyız. Trabzon Karadeniz’in göz. bebeği. Buradaki vatandaşlarımız, şirketlerimiz, belediyemiz ve tüm paydaşların bu anlaşmadan müthiş fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bu işin temel bölümü. Ama binaya da bu temeli güzel atmazsanız, güzel binalar inşa edemiyorsunuz. Çok kolay değildir altyapıya yatırım yapmak belediyelerde. Ben Trabzon Büyükşehir Belediyesini tebrik ediyorum. Altyapı yatırımlarında doğru planlama olması gerekir. Doğru planlama nedir, bir yeri kazıyorsanız aynı anda 4 kere 5 kere yapmayın, vatandaşı rahatsız etmeyin. Burada vizyonel yaklaşımla 5 şebekeyi aynı anda devreye alıyorsunuz. Bize göre bunların en önemlisi fiber. Trabzon halkının fiberde avantajlı konumda olduğunu söyleyebilirim. Bu avantaj ekonomiye, rekabetçiliğe ve gelişmişliğe yansıyacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Fiber altyapı çalışmasının ne zaman tamamlanacağı konusunda da bilgilendirmede bulunan Erkan, “Planlarımızı yaptık. Şehirler büyüyor gelişiyor. Biz Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile beraber aynı süratle, belediyenin ulaştığı her yere bu altyapıyı götüreceğiz. Burada önemli olan nokta binanın temelini sağlam yaparsanız, üst katlarda güzel keyifli işler yapacağız diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

