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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ekim çalışmaları yerinde inceliyor

İHA

Başkan Ekim çalışmaları yerinde inceliyor

Trabzon’un Akçaabat ilçe Belediyesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor.
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İlçenin dört bir tarafında eş zamanlı çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Başkan Ekim, “Göreve geldiğimiz andan itibaren şehrimize kazandıracak olduğumuz projelerin ve yatırımların yanında; Akçaabat'ımıza neler yapabiliriz, şehrimizi nasıl güzelleştirebiliriz, Akçaabat halkının daha mutlu olabilmesi için, daha güzel bir çevreye, daha güzel yaşam alanlarına, parklara, yollara, kaldırımlara sahip olabilmesi için neler yapılabiliriz bunun istişaresini ve değerlendirmesini yaptık. Mahallelerimizde tespit ettiğimiz ihtiyaçlar doğrultusunda buralara planlamalar yaptık ve planlamalarımız doğrultusunda buralardaki çalışmalar ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Mahallelerimizin ve şehrimizin tamamının hizmet bekleyen noktalarına hizmet götürmenin gayreti içerisindeyiz. Özellikle pandemi sonrası normalleşme sürecinin başlamasıyla çalışma hızımızı arttırarak hizmet atağına geçtik. Tüm birimlerimiz koordineli olarak ilçemizin pek çok noktasında eş zamanlı çalışmalarını yürütüyor. Fen işleri çalışmalarından temizlik işleri çalışmalarına, park bahçeler ile ilgili çalışmalara kadar ekiplerimiz şehrimizin her yerinde çalışmalarını yürütüyor” dedi.

“Halkımıza hizmet etmek için buradayız”
Halka hizmet etmek için belediye başkanlığı görevinde olduğunu ifade eden Başkan Ekim, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin tamamında program dâhilinde çalışmalarını sürdürüyor. İhtiyaç durumunda göre ekiplerimiz; yol genişleme, yeni yol açma, sathi kaplama, beton yol yapımı, parke yapımı, duvar yapımı ile asfalt yol yapımı çalışmalarını sürdürüyor. Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ilçemizde yapılan altyapı çalışmaları sonrasında bozulan yolların tamiratlarını da yapıyoruz. Özellikle Yaylacık mahallemizden şehir merkezine doğru yoğun bir şekilde kazı çalışması yapılarak doğalgaz hattı ilerliyor. Doğalgaz hat döşemesi sonrasında Yaylacık mahallemizden şehrimizin merkezine doğru yollarımızda bunların farkındayız. Buradaki ekiplerin çalışmalarını tamamlanmasının sonrasında yol yapım ve tamirat çalışmalarımızı hemen tamamlayarak vatandaşlarımızı bozuk yol sorunundan kurtararak şehrimizle doğalgazı buluşturmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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